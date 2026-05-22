Jetzt kennt auch Grabher ihre Auftaktgegnerin

Österreich ist heuer mit einem Rekordaufgebot im Hauptbewerb der French Open vertreten. Gleich sechs ÖTV-Asse schlagen in Roland Garros um den Titel auf. Seit kurzem kennt auch die Vorarlbergerin Julia Grabher ihre Auftaktgegnerin in Paris.
„Natürlich ist mir zum Auftakt eine Qualifikantin lieber als eine Top-10-Spielerin“, gestand Julia Grabher (WTA-Nr. 123), nachdem klar war, dass sie bei ihrem zweiten Antreten bei den French Open in Paris auf die Slowakin Rebecca Sramkova (WTA-Nr. 121) trifft.
Offene Rechnung mit Sramkova
Ein Duell, dass es so auf der Profi-Tour noch nicht gegeben hat. Und das obwohl beide Damen 29 Jahre alt sind und auch schon miteinander trainiert haben. Das bislang einzige Aufeinandertreffen der zwei fand im Juli 2013 bei den Junioren EM im schweizerischen Klosters statt. Damals setzte sich die Slowakin in der zweiten Runde mit 6:4 und 6:2 durch.
Erinnerungen an 2023
Das große Ziel für die Partie, die am Pfingstmontag angesetzt ist, wird sein, wie schon bei ihrem ersten Antreten im Hauptbewerb der French Open im Jahr 2023 die erste Runde zu überstehen. Damals setzte sich Grabher gegen Arantxa Rus (Hol) mit 6:3, 6:2 durch, scheiterte dann aber in der Runde der letzten 64 mit 2:6 und 3:6 an US-Girl Coco Gauff.
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