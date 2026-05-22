Jetzt kennt auch Grabher ihre Auftaktgegnerin

Offene Rechnung mit Sramkova

Ein Duell, dass es so auf der Profi-Tour noch nicht gegeben hat. Und das obwohl beide Damen 29 Jahre alt sind und auch schon miteinander trainiert haben. Das bislang einzige Aufeinandertreffen der zwei fand im Juli 2013 bei den Junioren EM im schweizerischen Klosters statt. Damals setzte sich die Slowakin in der zweiten Runde mit 6:4 und 6:2 durch.