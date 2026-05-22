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Mit 40 Jahren

Deutschland-Kultstar Podolski beendet Karriere!

Fußball International
22.05.2026 19:56
Lukas Podolski (2014)
Lukas Podolski (2014)(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lukas Podolski, mit Deutschland 2014 Weltmeister, beendet im Sommer beim polnischen Spitzenklub Gornik Zabrze seine Karriere als Profifußballer!

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Der 40-jährige gebürtige Pole feierte beim 1. FC Köln 2003 sein Profidebüt und avancierte dort schnell zur Kultfigur.

Dabei halfen Podolski viele Tore, aber auch sein frech-selbstbewusstes Auftreten.

Double mit dem FC Bayern 2008 
Danach ging es nach München weiter, mit dem FC Bayern holte er 2008 das Double.

Weitere Stationen waren unter anderem Arsenal, Inter Mailand und Galatasaray.

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