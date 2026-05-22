Deutschland-Kultstar Podolski beendet Karriere!

Lukas Podolski, mit Deutschland 2014 Weltmeister, beendet im Sommer beim polnischen Spitzenklub Gornik Zabrze seine Karriere als Profifußballer!
Der 40-jährige gebürtige Pole feierte beim 1. FC Köln 2003 sein Profidebüt und avancierte dort schnell zur Kultfigur.
Dabei halfen Podolski viele Tore, aber auch sein frech-selbstbewusstes Auftreten.
Double mit dem FC Bayern 2008
Danach ging es nach München weiter, mit dem FC Bayern holte er 2008 das Double.
Weitere Stationen waren unter anderem Arsenal, Inter Mailand und Galatasaray.
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