Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei rüstet sich

Umstrittener Tech-Milliardär Thiel kommt nach Wien

Wien
22.05.2026 18:50
Der US-Milliardär Peter Thiel soll Anfang Juni zu einer Veranstaltung nach Wien kommen.
Der US-Milliardär Peter Thiel soll Anfang Juni zu einer Veranstaltung nach Wien kommen.(Bild: APA/AFP/Getty Images/Stephanie Keith)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Trump-Unterstützer und Tech-Milliardär Peter Thiel, für den auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz tätig war, wird laut einem Bericht bei den Wiener Festwochen erwartet. Er werde an einer Diskussionsveranstaltung in einem Hotel teilnehmen, hieß es. Eingeladen habe ihn Intendant Milo Rau.

0 Kommentare

Die Presseabteilung des Festivals, das noch bis zum 21. Juni stattfindet, hat den Besuch Thiels laut dem „Standard“ weder dementiert noch bestätigt. Laut der Zeitung hatte Intendant Rau bereits Ende April entsprechende Andeutungen gemacht. „Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die sich mit dem radikalen Mind-Shift befassen, den wir aktuell erleben, wo es um neue Glaubenssysteme von den Tech-Gurus bis zum neo-anarchistischen ,Unsichtbaren Komitee‘ geht“, hatte Rau etwa gesagt. Er ging auf das Bild des „Antichristen“ von Thiel ein. Es zu verstehen, sei „wichtig für unsere Generation“.

Mit diesem Bild meint Thiel eine entgrenzte globale Ordnung. Er bezieht sich nicht auf die religiöse Bedeutung, sondern auf Politik. Die Gegenfigur ist der „Katechon“, jene Macht, die Zerfall und Beschleunigung hinauszögert, selbst wenn sie etwa autoritär bleibt. Der US-Amerikaner bezieht sich bei seinem Weltbild auf Carl Schmitt, der im Nationalsozialismus berüchtigt war.

Zitat Icon

Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen (...), wo es um neue Glaubenssysteme von den Tech-Gurus geht.

Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen

Bekannter Rechter in den USA
Peter Thiel hat in den USA sowohl Geld als auch Einfluss. Er ist unter anderem ein Großspender von US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance, im Silicon Valley einflussreich und beim Unternehmen Palantir Technologies aktiv, das die Grundlage für militärische Operationen und Sicherheitsbehörden liefert. Palantir übermittelt beispielsweise der Behörde ICE Daten, um gegen mutmaßliche illegale Einwanderinnen und Einwanderer vorzugehen.

Auch in Österreich ist der umstrittene Tech-Milliardär nicht mehr unbekannt. Er investierte in Start-ups wie Bitpanda, hatte Kontakte zum ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und zur FPÖ-Politikerin Barbara Kolm. Einigen dürfte der Name Peter Thiel auch deshalb ein Begriff sein, weil er versucht, seinen eigenen Tod zu vermeiden, beziehungsweise zumindest möglichst lange hinauszuzögern, zum Beispiel mittels Diäten, Wachstumshormonen und anderen experimentellen Methoden.

Lesen Sie auch:
Milo Rau über Kritik an seiner Arbeit: „Ich werde ja ständig missverstanden, habe ich den ...
Milo Rau im Podcast
„Aufpassen, dass man nicht immer radikaler wird“
19.05.2026
Krone Plus Logo
Peter Thiels Palantir
Wie gefährlich ist dieses Software-Unternehmen?
24.08.2025
Kippt die KI-Euphorie?
Milliardär Thiel stößt all seine Nvidia-Aktien ab
19.11.2025

Weltbild soll Thema sein
Ausgerechnet sein Weltbild soll Anfang Juni bei einer Diskussionsveranstaltung in einem Wiener Hotel auch das Thema sein. Die Wiener Polizei sagte zum „Standard“, dass bereits Vorbereitungen für ein Einsatzszenario liefen. Proteste würden nämlich als wahrscheinlich gelten. Eine direkte Bestätigung für den Auftritt Thiels gab es aber nicht. Der Skandal sei Teil der Inszenierung, meinte Redakteur Markus Sulzbacher.

„Theater war immer eine Begleiterscheinung von Politik – und umgekehrt“, sagte Intendant Milo Rau kürzlich zur „Krone“. Man müsse aber aufpassen, nicht immer nur radikaler zu werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
22.05.2026 18:50
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wien
FPÖ
Wiener Festwochen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
14° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
13° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
12° / 23°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
12° / 23°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
13° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
136.408 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
116.844 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
113.911 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
893 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
863 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
807 mal kommentiert
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Mehr Wien
Umfragen zeigen:
Politische Weltlage beeinflusst den Kinderwunsch
Europacup-Playoff
LIVE: Tor in Ried! Wikinger führen gegen Rapid 1:0
Justiz-Wirrwarr
Gastpatienten-Klage liegt beim dritten Gericht
Polizei rüstet sich
Umstrittener Tech-Milliardär Thiel kommt nach Wien
„Fridays for Future“
„5,7 Milliarden für Fossile“: Klimademo in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf