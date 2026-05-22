Umstrittener Tech-Milliardär Thiel kommt nach Wien

Die Presseabteilung des Festivals, das noch bis zum 21. Juni stattfindet, hat den Besuch Thiels laut dem „Standard“ weder dementiert noch bestätigt. Laut der Zeitung hatte Intendant Rau bereits Ende April entsprechende Andeutungen gemacht. „Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die sich mit dem radikalen Mind-Shift befassen, den wir aktuell erleben, wo es um neue Glaubenssysteme von den Tech-Gurus bis zum neo-anarchistischen ,Unsichtbaren Komitee‘ geht“, hatte Rau etwa gesagt. Er ging auf das Bild des „Antichristen“ von Thiel ein. Es zu verstehen, sei „wichtig für unsere Generation“.