Gastpatienten-Klage liegt beim dritten Gericht

Im Hintergrund wird auf mehreren Ebenen gestritten. Auf der einen geht es um den Patienten selbst. Wie berichtet, wird in der Klage geschildert, dass der Mann im Wartezeitraum unter akuten Schmerzen gelitten haben soll, die seine Bewegungsfähigkeit einschränkten. Tätigkeiten des alltäglichen Lebens und zahlreichen Hobbys konnte er nicht nachgehen. Andererseits zeigt sich der Mann im fraglichen Zeitraum auf im Internet veröffentlichten Fotos als Jagdbläser und bei der Teilnahme an Events.