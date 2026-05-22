Bei erster Ausfahrt mit neuem Quad verunglückt

Schwere Kopfverletzungen

Die junge Niederösterreicherin wurde unter dem Quad eingeklemmt und musste von zwei alarmierten Feuerwehren befreit werden. Dass sie einen Helm trug, rettete ihr vermutlich das Leben. Denn trotz des Schutzes erlitt sie schwere Kopfverletzungen und musste per Rettungshelikopter in den MedCampus 3 der Linzer Uniklinik geflogen werden.