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Rettender Helm

Bei erster Ausfahrt mit neuem Quad verunglückt

Oberösterreich
22.05.2026 19:25
Mit einem Quad verunfallte die junge Lenkerin.
Mit einem Quad verunfallte die junge Lenkerin.(Bild: marilyn barbone - stock.adobe.com)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Die Freude über das neu erworbene Quad währte nur wenige Minuten. Bei der ersten Ausfahrt mit dem „Spaßmobil“ verunglückte eine junge Niederösterreicherin im Mühlviertel schwer. Ihr Helm rettete ihr vermutlich das Leben.

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Die 21-jährige Lenkerin aus Teesdorf (Bezirk Baden) war am Freitagnachmittag auf ihr neues Quad gestiegen, um es in Hellmonsödt auszuprobieren. Dabei verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über das Gefährt und prallte frontal gegen einen Baum.

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Schwere Kopfverletzungen
Die junge Niederösterreicherin wurde unter dem Quad eingeklemmt und musste von zwei alarmierten Feuerwehren befreit werden. Dass sie einen Helm trug, rettete ihr vermutlich das Leben. Denn trotz des Schutzes erlitt sie schwere Kopfverletzungen und musste per Rettungshelikopter in den MedCampus 3 der Linzer Uniklinik geflogen werden.

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