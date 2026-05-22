So viele Österreicher wagen das WM-Abenteuer

Wie viele rot-weiß-rote Fans werden eigentlich wirklich das Abenteuer USA wagen? Die „Krone“ fragte bei Österreichs Fanbeauftragtem Ingo Mach nach. „Es werden pro ÖFB-Match zumindest zwischen 4000 und 4500 organisierte Anhänger aus der Heimat live dabei sein.“ Nicht weniger als 47 registrierte Fanklubs aus allen neun Bundesländern werden die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick lautstark und farbenfroh unterstützen.