„Tutto Gas“: Legendäre Party in Lignano gestartet

„Tutto Gas“: Sonne, Strand und jede Menge Alkohol – das berüchtigte Pfingstpartywochenende im italienischen Lignano ist im vollen Gange. Busseweise strömten die Partytiger im Laufe des Freitags in den Badeort an der Oberen Adria.
Tourismusstadtrat Massimo Brini rechnet mit 15.000 bis 20.000 jungen Österreichern, die bis Montagabend ausgelassen feiern werden. Voraussichtlich etwas weniger als noch in den vergangenen zwei Jahren, in denen viele Partyurlauber schon am Donnerstag angereist waren.
Wir schätzen, dass insgesamt zwischen 15.000 und 20.000 Partygäste aus Österreich anreisen. Einige kommen auch erst heute, Samstag, an.
Stadtrat Massimo Brini
Bild: Klaus Loibnegger
Was aber wohl auch daran liegt, dass zeitgleich die Special Olympics in Lignano über die Bühne gehen und für das Event rund 10.000 Betten benötigt werden. Doch diejenigen Partylöwen, die eine Unterkunft ergattern konnten, geben wie gewohnt „Vollgas“.
Und das meist schon im Zuge ihrer Anreise – weswegen sich zu Mittag bereits einige aufgrund ihres Alkoholpegels aus Lokalen „verabschieden“ oder am Strand ihren Rausch ausschlafen mussten. Sonnenbrand inklusive.
Sicherheitspersonal greift härter durch
Wie schon im vergangenen Jahr gelten (wie berichtet) auch heuer wieder strenge Vorschriften an diesen ganz besonderen Tagen in Lignano. Und tatsächlich scheint man bei „Tutto Gas 2026“ härter durchgreifen zu wollen als gewohnt.
Selbst die sonst eher toleranten Securitys und Rettungsschwimmer verstanden am ersten Tag wenig Spaß in Sachen Flaschenverbot und Musiklautstärke. Die Austro-Gäste nehmen es mit den Regeln aber nicht ganz so ernst. So durften die Musikboxen trotz Verbot nicht im Reisegepäck fehlen.
Den vier aus Österreich angereisten Polizeikräften und ihren italienischen Kollegen stehen jedenfalls noch anstrengende Einsatztage beziehungsweise -nächte bevor. Denn die Party kommt gerade erst so richtig auf Touren.
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