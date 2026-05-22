„Tutto Gas“: Legendäre Party in Lignano gestartet

Selbst die sonst eher toleranten Securitys und Rettungsschwimmer verstanden am ersten Tag wenig Spaß in Sachen Flaschenverbot und Musiklautstärke. Die Austro-Gäste nehmen es mit den Regeln aber nicht ganz so ernst. So durften die Musikboxen trotz Verbot nicht im Reisegepäck fehlen.