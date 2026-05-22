Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit mit Erdoğan

Abgesetzter Oppositionschef besetzt Parteizentrale

Außenpolitik
22.05.2026 20:14
Der abgesetzte türkische Oppositionschef Özgür Özel besetzt seit Donnerstagabend die ...
Der abgesetzte türkische Oppositionschef Özgür Özel besetzt seit Donnerstagabend die Parteizentrale.(Bild: AFP/OZAN KOSE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Vorsitzende der größten türkischen Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, hat Widerstand aus der Parteizentrale in Ankara angekündigt. „Solange nicht die Mitglieder der CHP, sondern die Justizbehörden der AKP darüber entscheiden, wer die CHP leiten soll, bleibe ich in diesem Gebäude und gehe nirgendwohin“, schrieb er auf der Plattform X.

0 Kommentare

Wie berichtet, war Özel am Donnerstag von einem Gericht abgesetzt worden. Ein erster juristischer Einspruch wurde abgelehnt. Weitere Rechtsmittel sollen folgen. Seit Donnerstagabend ist Özel nun gemeinsam mit anderen Parteimitgliedern in der Zentrale. Dort werde beraten, man empfange auch Solidaritätsbesuche anderer Parteien, hieß es. Der bisherige CHP-Chef wirft der Regierungspartei AKP und Präsident Recep Tayyip Erdoğan politisches Kalkül vor. Man lehne es ab, „die Opposition seiner Majestät“ zu sein. „Wir werden nicht kapitulieren“, schrieb Özel und rief für Freitagabend zu Protesten in Ankara vor der Parteizentrale auf.

Die Gerichtsentscheidung sowie frühere Maßnahmen gegen gewählte Amtsträger und Oppositionspolitikerinnen „werfen Fragen hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit, der Grundrechte, des demokratischen Pluralismus und der Unabhängigkeit der Justiz auf“, teilte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas mit. Sie verwies dabei auch auf die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Grundrechte seien zentrale Bestandteile des EU-Beitrittsprozesses. Oppositionelle müssten frei agieren können, Gerichts- und Verwaltungsverfahren nicht zur Einschüchterung genutzt werden.

Lesen Sie auch:
Özgür Özel und die Parteiführung werden laut Gerichtsanordnung ihrer Ämter enthoben.
Paukenschlag in Türkei
Chef der Opposition entmachtet – Börse bricht ein
21.05.2026
Staatsanwaltschaft:
Erdogan-Rivale soll für 2352 Jahre ins Gefängnis!
11.11.2025

Liberale Universität schließt
Erdoğan hat unterdessen die Schließung einer bedeutenden privaten Universität in Istanbul angeordnet. Der liberal ausgerichteten Bilgi-Universität mit mehr als 20.000 Studierenden wurde die Betriebsgenehmigung entzogen. Die Bildungseinrichtung nahm bisher am Erasmus-Austauschprogramm der EU teil und empfing jedes Jahr zahlreiche internationale Studierende. Die Universität war zuletzt in Vorwürfe rund um Geldwäsche und Steuerbetrug verwickelt und wurde darum seit 2025 von einem gerichtlich bestellten Verwalter geleitet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
22.05.2026 20:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
138.702 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
117.161 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
114.145 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
894 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
864 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
807 mal kommentiert
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Mehr Außenpolitik
Vorstoß aus Österreich
EU will Menschenrechte an Aslyprobleme anpassen
Streit mit Erdoğan
Abgesetzter Oppositionschef besetzt Parteizentrale
Heimlich abgeschafft
Finanzminister floppt mit „Steuergeld-Lotterie“
Wegen Schicksalsschlag
US-Geheimdienstchefin Gabbard erklärt Rücktritt
Spar-Budget
Die fetten Jahre an den Universitäten sind vorbei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf