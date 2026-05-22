Abgesetzter Oppositionschef besetzt Parteizentrale

Wie berichtet, war Özel am Donnerstag von einem Gericht abgesetzt worden. Ein erster juristischer Einspruch wurde abgelehnt. Weitere Rechtsmittel sollen folgen. Seit Donnerstagabend ist Özel nun gemeinsam mit anderen Parteimitgliedern in der Zentrale. Dort werde beraten, man empfange auch Solidaritätsbesuche anderer Parteien, hieß es. Der bisherige CHP-Chef wirft der Regierungspartei AKP und Präsident Recep Tayyip Erdoğan politisches Kalkül vor. Man lehne es ab, „die Opposition seiner Majestät“ zu sein. „Wir werden nicht kapitulieren“, schrieb Özel und rief für Freitagabend zu Protesten in Ankara vor der Parteizentrale auf.