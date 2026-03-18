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Kreuzfahrt-Reportage

Luxus auf See – doch im Paradies ist der Wurm drin

Reisen & Urlaub
18.03.2026 15:27
Mittelamerika verspricht Traumfarben und Tequila. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Mittelamerika verspricht Traumfarben und Tequila. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt.(Bild: Krone KREATIV/Wiesmeyer (2), Stock Adobe)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Mittelamerikas Höhepunkte per Schiff – das bietet unter anderem eine große deutsche Kreuzfahrtgesellschaft an. Ich ging erstmals an Bord, erlebte Luxus auf See, die Schönheit anderer Kulturen. Doch im Paradies ist auch der Wurm drin. Eine gnadenlose (Selbst-)Analyse ...

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Als der Tanz beginnt, wird schnell klar: Wir huldigen alle unseren Göttern! So reckt die Dame im Federkleid einen Totenschädel empor, während ihr die fotografierenden und filmenden Touristen die Handys entgegenstrecken. Culture-Clash pur. Zwei Götzenkulte aus verschiedenen Kulturen und Jahrhunderten verschmelzen vor einer Steinpyramide zu einem. Ich schwitze bei 30 Grad im Schatten mit – fasziniert und irritiert zugleich ...

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