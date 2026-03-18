Luxus auf See – doch im Paradies ist der Wurm drin

Als der Tanz beginnt, wird schnell klar: Wir huldigen alle unseren Göttern! So reckt die Dame im Federkleid einen Totenschädel empor, während ihr die fotografierenden und filmenden Touristen die Handys entgegenstrecken. Culture-Clash pur. Zwei Götzenkulte aus verschiedenen Kulturen und Jahrhunderten verschmelzen vor einer Steinpyramide zu einem. Ich schwitze bei 30 Grad im Schatten mit – fasziniert und irritiert zugleich ...