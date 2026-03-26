Steiermark bekommt jetzt ein Hallen-Schmuckstück!

„Mich haben schon viele Menschen aus ganz Österreich darauf angesprochen. Alle wollten wissen, was da genau kommt“, sagt Initiator Martin Reiner, der in Graz zwei Sporthallen und eine Fußballschule betreibt. Und weiß: „Eine derartige Halle mit so einem Großfeld gibt es in unseren Breiten nicht, die nächste steht in Edinburgh.“ Vor allem in den Wintermonaten fehlt es Sportlern, egal ob Profi oder Amateur, an geeigneten Trainingsmöglichkeiten.