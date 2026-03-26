Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Für viele Sportarten

Steiermark bekommt jetzt ein Hallen-Schmuckstück!

Fußball National
26.03.2026 12:30
So ähnlich wird die größte Indoor-Kunstrasenhalle am Schwarzlsee ausschauen.
So ähnlich wird die größte Indoor-Kunstrasenhalle am Schwarzlsee ausschauen.(Bild: HallofBall)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, im Sommer wird es so weit sein. Da öffnet im Süden von Graz die größte Indoor-Kunstrasenhalle Mitteleuropas. In der legendären Schwarzlhalle kann man dann das ganze Jahr über wetterunabhängig trainieren. Und das sogar auf Großfeldgröße (90 x 65 Metern).  

0 Kommentare

„Mich haben schon viele Menschen aus ganz Österreich darauf angesprochen. Alle wollten wissen, was da genau kommt“, sagt Initiator Martin Reiner, der in Graz zwei Sporthallen und eine Fußballschule betreibt. Und weiß: „Eine derartige Halle mit so einem Großfeld gibt es in unseren Breiten nicht, die nächste steht in Edinburgh.“  Vor allem in den Wintermonaten fehlt es Sportlern, egal ob Profi oder Amateur, an geeigneten Trainingsmöglichkeiten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
26.03.2026 12:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.335 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
124.013 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
122.163 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1880 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1518 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1410 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Duo ist auf Schiene
Prosenik: „Wien wäre reif für den großen Coup“
Krone Plus Logo
Für viele Sportarten
Steiermark bekommt jetzt ein Hallen-Schmuckstück!
Puma hat ausgedient
Aus Japan! SK Rapid präsentiert neuen Ausrüster
Beim VfB Stuttgart
Christopher Olivier zeigte die richtige Reaktion
Neun Punkte Vorsprung
Austria feiert mit 5:0 im 17. Spiel den 16. Sieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf