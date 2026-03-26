Stürmische Böen und Schneefall bis nach Wien

Auch am Dienstag bleibt es ungemütlich: Die Sonne hat es schwer und zeigt sich, wenn überhaupt, nur kurz zwischen den Wolken – am ehesten noch im Süden sowie am Nachmittag auch im Westen. Bei einer Schneefallgrenze zwischen 500 und 800 Metern Seehöhe ziehen entlang der Alpennordseite vom Bodensee bis ins Mostviertel immer wieder Regen- und Schneeschauer durch, vereinzelt auch im Norden und Osten. Der Tag startet mit minus vier bis plus fünf Grad, im Laufe des Tages werden drei bis elf Grad erreicht.