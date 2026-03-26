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Kalt, windig, Regen

Stürmische Böen und Schneefall bis nach Wien

Wetter
26.03.2026 14:08
Der Wettersturz mit stürmischen Böen und Schneefall hat Österreich weiterhin fest im Griff. Am ...
Der Wettersturz mit stürmischen Böen und Schneefall hat Österreich weiterhin fest im Griff. Am Freitag schneit es in Wien ebenfalls bis in tiefe Lagen.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Frühling hat weiterhin große Pause: Nach dem Winter-Comeback am Donnerstag wird es auch die kommenden Tage ungemütlich – am Freitag soll es sogar in der Bundeshauptstadt schneien. Experten der Geosphere Austria rechnen auch danach mit wechselhaftem Wetter, Schnee und Regen wechseln sich laufend ab. 

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Noch am Mittwoch war es frühlingshaft warm, am Tag darauf folgte dann der abrupte Wettersturz. Der Westen Österreichs ist komplett eingeschneit, es kam bereits zu mehreren Unfällen und Straßensperren. Die Lawinensituation in den Bergen ist mit Warnstufe 4 bis 5 höchst gefährlich, vielerorts besteht Lebensgefahr!

Starke Schneefälle am Freitag
Und auch die kommenden Tage ist kein Ende in Sicht. Der Freitag startet überwiegend mit dichten Wolken am Himmel, nur im Süden und Nordwesten dürfte es vorerst trocken bleiben. In der Bundeshauptstadt hält hingegen der Winter vollends Einzug, es ist mit starken Schnee- und Regenfällen zu rechnen. Im Westen bringt der Nachmittag ein kurzes Aufatmen: Der Schneefall schwächt sich ab, gelegentlich blitzt sogar die Sonne durch.

Im Osten regnet es bei stürmischen Böen den ganzen Tag hindurch und klingt erst in der Nacht ab, es kann bis in tiefe Lagen schneien. Erst im Laufe des Tages wird es in der Stadt nass und gatschig, die Schneefallgrenze steigt bis auf etwa die Spitze des Wiener Kahlenbergs. Die Temperaturen sinken in der Früh bei winterlichen minus 5 Grad und steigen maximal auf 7 Grad.

In Tirol, wie etwa auf der B181 Achenseestraße, blieben wegen starker Schneefälle immer wieder ...
In Tirol, wie etwa auf der B181 Achenseestraße, blieben wegen starker Schneefälle immer wieder Fahrzeuge hängen.(Bild: ZOOM Tirol)

Auch am Samstag bleibt die Lage angespannt, der Wind flaut jedoch etwas ab. Am Vormittag dominieren in der Osthälfte dichte Wolken, dazu gehen die letzten Schneeflocken nieder. Im Westen und Südwesten strahlt hingegen von der Früh weg die Sonne vom Himmel. Am Nachmittag bleibt es dann verbreitet trocken, die Sonne zeigt sich aber immer öfter. In Vorarlberg ist allerdings bereits die nächste Störungszone im Anmarsch.

Die Schneefallgrenze liegt weiterhin bei etwa 300 bis 800 Metern Seehöhe. In der Früh ist es spürbar frisch, die Temperaturen liegen zwischen minus acht und plus fünf Grad. Im Tagesverlauf steigen die Werte auf bis zu fünf Grad, in sonnigen Regionen sind lokal auch bis zu 14 Grad möglich.

Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter wechselhaft.
Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter wechselhaft.(Bild: MartinFreinschlag - stock.adobe.com)

Der Sonntag bleibt ebenfalls von einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken geprägt. Südlich des Alpenhauptkammes zeigen sich zwischen dichteren Wolken immer wieder sonnige Lichtfenster. Im Norden und Osten hingegen hängen oft dichte Wolken, im östlichen Flachland und am Alpenostrand gehen noch letzte Regenschauer nieder.

Im Tagesverlauf schiebt sich von Westen her neuer Niederschlag entlang der Alpennordseite weiter Richtung Salzburg und Oberösterreich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern Seehöhe, dazwischen mischen sich Regen und nasser Schnee. Der Wind frischt aus Nordwest bis Nord immer wieder auf. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus fünf und plus sieben Grad und steigen tagsüber auf vier bis elf Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
5° / 19°
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Symbol starker Regen
6° / 6°
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27 km/h
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Symbol leichter Regen
6° / 10°
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00:23 h
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5° / 11°
18 km/h
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4° / 10°
20 km/h
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2° / 11°
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Wien
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3° / 19°
17 km/h
01:15 h
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5° / 6°
16 km/h
00:38 h
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2° / 4°
19 km/h
00:00 h
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1° / 9°
17 km/h
00:57 h
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Symbol Regen
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19 km/h
00:24 h
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3° / 10°
21 km/h
03:06 h
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Symbol leichter Regen
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16 km/h
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St. Pölten
Symbol bedeckt
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1° / 4°
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3° / 10°
29 km/h
04:17 h
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6° / 10°
27 km/h
02:15 h
55 %
Symbol stark bewölkt
4° / 11°
21 km/h
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Symbol stark bewölkt
3° / 9°
22 km/h
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Symbol bedeckt
3° / 12°
23 km/h
00:07 h
45 %
Symbol wolkenlos
3° / 11°
21 km/h
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1° / 11°
15 km/h
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Eisenstadt
Symbol bedeckt
4° / 19°
8 km/h
00:41 h
55 %
Symbol bedeckt
5° / 8°
17 km/h
00:58 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 8°
13 km/h
00:16 h
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Symbol wolkig
1° / 11°
9 km/h
06:04 h
30 %
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2° / 9°
11 km/h
00:36 h
45 %
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3° / 7°
15 km/h
01:34 h
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Symbol leichter Regen
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12 km/h
01:46 h
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0° / 10°
8 km/h
04:44 h
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Symbol heiter
3° / 9°
12 km/h
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Symbol wolkenlos
0° / 11°
12 km/h
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Linz
Symbol bedeckt
2° / 18°
7 km/h
02:03 h
50 %
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6° / 9°
20 km/h
00:39 h
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Symbol Schneeregen
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3° / 11°
14 km/h
05:58 h
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4° / 10°
17 km/h
00:54 h
45 %
Symbol bedeckt
2° / 10°
7 km/h
01:29 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 9°
20 km/h
00:05 h
50 %
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3° / 10°
14 km/h
01:25 h
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Symbol wolkig
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17 km/h
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Graz
Symbol stark bewölkt
0° / 17°
4 km/h
03:09 h
55 %
Symbol bedeckt
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7 km/h
00:56 h
55 %
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11 km/h
00:10 h
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Symbol wolkig
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8 km/h
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Symbol bedeckt
1° / 11°
11 km/h
01:30 h
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5 km/h
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Symbol bedeckt
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17 km/h
00:10 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 10°
11 km/h
00:42 h
45 %
Symbol wolkig
4° / 15°
12 km/h
06:18 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 11°
17 km/h
03:28 h
< 5 %
Klagenfurt
Symbol leichter Regen
5° / 16°
12 km/h
01:40 h
55 %
Symbol starker Regen
2° / 5°
16 km/h
01:26 h
75 %
Symbol bedeckt
-0° / 6°
12 km/h
01:27 h
65 %
Symbol heiter
-2° / 9°
6 km/h
09:53 h
40 %
Symbol bedeckt
1° / 6°
12 km/h
00:43 h
50 %
Symbol leichter Regen
2° / 7°
12 km/h
00:49 h
75 %
Symbol Schneeregen
1° / 5°
20 km/h
00:21 h
> 95 %
Symbol bedeckt
1° / 8°
10 km/h
01:39 h
45 %
Symbol wolkenlos
1° / 8°
22 km/h
12:17 h
< 5 %
Symbol heiter
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9 km/h
11:48 h
< 5 %
Salzburg
Symbol Regen
1° / 18°
11 km/h
02:19 h
65 %
Symbol starker Schneefall
1° / 2°
11 km/h
00:33 h
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Symbol Schneefall
-1° / 4°
8 km/h
02:14 h
70 %
Symbol heiter
-4° / 11°
4 km/h
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Symbol Schneeregen
-3° / 5°
6 km/h
00:33 h
60 %
Symbol Schneeregen
0° / 6°
7 km/h
00:23 h
75 %
Symbol Schneefall
-1° / 4°
13 km/h
03:39 h
> 95 %
Symbol bedeckt
-1° / 6°
7 km/h
00:24 h
50 %
Symbol wolkig
-2° / 15°
9 km/h
08:50 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 10°
7 km/h
09:31 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 11°
15 km/h
02:25 h
60 %
Symbol Schneefall
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14 km/h
01:19 h
85 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 2°
10 km/h
05:21 h
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-5° / 5°
7 km/h
08:42 h
50 %
Symbol Schneefall
-1° / 1°
6 km/h
00:18 h
80 %
Symbol Schneefall
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14 km/h
00:12 h
75 %
Symbol starker Schneefall
-1° / 2°
12 km/h
04:01 h
90 %
Symbol wolkig
-4° / 5°
6 km/h
06:04 h
30 %
Symbol wolkenlos
-3° / 5°
7 km/h
12:12 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-2° / 7°
6 km/h
12:30 h
< 5 %
Bregenz
Wetterdaten:

Neue Woche startet regnerisch
Zum Wochenstart am Montag bleibt der Himmel weiterhin von einer dichten Wolkendecke bedeckt, nur lokal lockert es ein wenig auf. Mit Regen und Schnee ist auch weiterhin zu rechnen, im Osten sind es nur einzelne, kurze Schauer. Die Schneefallgrenze bleibt unverändert bei rund 400 bis 900 Metern Seehöhe. Die Nachtfrische hält sich in der Früh mit minus fünf bis plus fünf Grad, im Tagesverlauf wird es mit drei bis elf Grad spürbar milder.

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Auch am Dienstag bleibt es ungemütlich: Die Sonne hat es schwer und zeigt sich, wenn überhaupt, nur kurz zwischen den Wolken – am ehesten noch im Süden sowie am Nachmittag auch im Westen. Bei einer Schneefallgrenze zwischen 500 und 800 Metern Seehöhe ziehen entlang der Alpennordseite vom Bodensee bis ins Mostviertel immer wieder Regen- und Schneeschauer durch, vereinzelt auch im Norden und Osten. Der Tag startet mit minus vier bis plus fünf Grad, im Laufe des Tages werden drei bis elf Grad erreicht.

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