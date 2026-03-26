Neues Team, neue Fälle: Kommissar Rex ermittelt

Kommissar Rex sorgt wieder für Action! Am 13. April kehrt die Serie aus den 90ern mit jeder Menge Überraschungen und neuem Cast zurück. Um 20.15 Uhr zeigt ORF 1 sechs spannende Episoden in Spielfilmlänge. Wir haben die vier neuen Hauptdarsteller getroffen und über ihre Rollen und Rex gesprochen.