Nahost-Experte: „EU wird sehr teures Gas kaufen“

Besonders brisant für die Weltwirtschaft bleibt die Lage am Energiemarkt. Binnen weniger Wochen könnte die Blockade der Straße von Hormus massive Folgen haben – auch für Österreich. Posch macht klar: „Es ist keine Situation zum Spaßen.“ Öl- und Gaspreise steigen, Reserven schwinden. Im schlimmsten Fall drohen drastische Maßnahmen, denn bald werden wir Europäer „sehr teures Gas kaufen.“