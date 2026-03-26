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Walter Posch

Nahost-Experte: „EU wird sehr teures Gas kaufen“

Außenpolitik
26.03.2026 05:00
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

In einer neuen Folge „Message, Macht, Medien“ zeichnen Nahost-Experte Walter Posch und krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann ein düsteres Bild des Iran-Kriegs – militärisch, wirtschaftlich und politisch. Ein Gespräch über „digitale Mundpropaganda“ mitten im Krieg, einer drohenden Energie-Katastrophe in Europa und die Frage: Kommen jetzt bald iranische Flüchtlinge nach Österreich?

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Der iranische Sicherheitsapparat setzt auf alte und neue Methoden der Desinformation und Kontrolle. Trotz gesteuerter Internet-Ausfälle wird weiter kommuniziert, kritische Inhalte werden geteilt – eine quasi „digitale Mundpropaganda“. Nicht ungefährlich für Regime-Gegner, denn der Konfliktforscher erklärt: Viele „vermeintlich sichere Chatrooms sind natürlich vom Staat überwacht und unterwandert.“

Besonders brisant für die Weltwirtschaft bleibt die Lage am Energiemarkt. Binnen weniger Wochen könnte die Blockade der Straße von Hormus massive Folgen haben – auch für Österreich. Posch macht klar: „Es ist keine Situation zum Spaßen.“ Öl- und Gaspreise steigen, Reserven schwinden. Im schlimmsten Fall drohen drastische Maßnahmen, denn bald werden wir Europäer „sehr teures Gas kaufen.“

Kommunikationsprofi Gerald Fleischman und Iran-Experte Walter Posch sprechen über die wahren ...
Kommunikationsprofi Gerald Fleischman und Iran-Experte Walter Posch sprechen über die wahren Hintergründe des Iran-Kriegs und dessen Folgen auf Österreich.(Bild: Martin A. Jöchl)

Ob sich Österreich nun auf Vertriebene aus dem Iran, wie damals aus Afghanistan und Syrien, einstellen muss? Posch: „Bei fortdauernder Hoffnungslosigkeit kann es natürlich zu Fluchtbewegungen kommen.“

Wie geht es nun weiter? Gelingt kein Waffenstillstand, folgt ein Festfahren des Konflikts, aus dem es „kein glaubwürdiges Szenario gibt, wie man da rauskommt.“ Egal, ob Trump, Netanyahu oder Khamenei, aufgeben will keiner: „Jeder, der den ersten Schritt macht, hätte einen riesigen Gesichtsverlust.“

Den ganzen Podcast zur Folge „Die wahren Hintergründe des Iran-Kriegs“ können Sie hier anhören:

Oder hier als Video-Podcast streamen:

Alle Folgen von „Message Macht Medien“ können Sie jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf krone.at/podcast anhören. Oder auf krone.tv – immer am Donnerstag um 21.15 Uhr anschauen!

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