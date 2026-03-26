Nahost-Experte: „EU wird sehr teures Gas kaufen“

In einer neuen Folge „Message, Macht, Medien“ zeichnen Nahost-Experte Walter Posch und krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann ein düsteres Bild des Iran-Kriegs – militärisch, wirtschaftlich und politisch. Ein Gespräch über „digitale Mundpropaganda“ mitten im Krieg, einer drohenden Energie-Katastrophe in Europa und die Frage: Kommen jetzt bald iranische Flüchtlinge nach Österreich?
Der iranische Sicherheitsapparat setzt auf alte und neue Methoden der Desinformation und Kontrolle. Trotz gesteuerter Internet-Ausfälle wird weiter kommuniziert, kritische Inhalte werden geteilt – eine quasi „digitale Mundpropaganda“. Nicht ungefährlich für Regime-Gegner, denn der Konfliktforscher erklärt: Viele „vermeintlich sichere Chatrooms sind natürlich vom Staat überwacht und unterwandert.“
Besonders brisant für die Weltwirtschaft bleibt die Lage am Energiemarkt. Binnen weniger Wochen könnte die Blockade der Straße von Hormus massive Folgen haben – auch für Österreich. Posch macht klar: „Es ist keine Situation zum Spaßen.“ Öl- und Gaspreise steigen, Reserven schwinden. Im schlimmsten Fall drohen drastische Maßnahmen, denn bald werden wir Europäer „sehr teures Gas kaufen.“
Ob sich Österreich nun auf Vertriebene aus dem Iran, wie damals aus Afghanistan und Syrien, einstellen muss? Posch: „Bei fortdauernder Hoffnungslosigkeit kann es natürlich zu Fluchtbewegungen kommen.“
Wie geht es nun weiter? Gelingt kein Waffenstillstand, folgt ein Festfahren des Konflikts, aus dem es „kein glaubwürdiges Szenario gibt, wie man da rauskommt.“ Egal, ob Trump, Netanyahu oder Khamenei, aufgeben will keiner: „Jeder, der den ersten Schritt macht, hätte einen riesigen Gesichtsverlust.“
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