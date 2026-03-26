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Weggefährten überzeugt

Wie der Meistertrainer den Lipizzanern Beine macht

Handball
26.03.2026 09:00
Janos Gyurka wurde von seinen Teamkollegen auf Händen getragen. Als Spielertrainer holte der ...
Janos Gyurka wurde von seinen Teamkollegen auf Händen getragen. Als Spielertrainer holte der ungarische Riese mit Bärnbach/Köflach zweimal den Meistertitel.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Böse Zungen würden behaupten: Aufgewärmt schmeckt nur ein Gulasch gut. Doch hier soll dieser Spruch nicht stimmen. Handball-Meistertrainer Janos Gyurka feiert bei Bärnbach/Köflach sein Comeback auf der Bank und soll die Weststeirer zu alter Stärke führen.

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„Wenn ich mit dem Auto durch die Region hier fahre, dann kommen die alten Erinnerungen wieder hoch. Eine wunderschöne Zeit“, lacht Janos Gyurka.

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