Savannah Guthrie macht sich schwere Vorwürfe

„Falls ich es bin, tut es mir wirklich leid“

Diese Gedanken lassen sie nicht los. Unter Tränen richtet sie sich direkt an ihre Familie: Sie entschuldige sich – bei ihrer Mutter („es tut mir so leid, Mami“), ihren Geschwistern und ihren Kindern. Sollte ihre Prominenz tatsächlich ein Auslöser gewesen sein, falle es ihr schwer, damit zu leben.