Tomaselli: „Regierung lässt Fahrschüler im Stich“

Schwarze Schafe auch in anderen Bundesländern

Doch offenbar gibt es nicht nur in Vorarlberg schwarze Schafe unter den Fahrprüfern. So förderte eine Anfragebeantwortung des Mobilitätsministeriums zutage, dass es in mehreren Bundesländern Prüfer mit einer Durchfallquote von jenseits der 60 Prozent gibt. „Fahrschülerinnen und Fahrschüler werden einem System ausgesetzt, das von Intransparenz und möglicher Willkür geprägt ist“, befindet Tomaselli. Doch statt klare Maßnahmen zu setzen, werde die Verantwortung zwischen Bund und Ländern hin- und hergeschoben. „Hier werden Geschäfte auf dem Rücken junger Menschen gemacht – und die Bundesregierung schaut zu!“