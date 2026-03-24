Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?

VAE nehmen iranische Finanznetzwerke ins Visier

Die Zeitung zitierte zudem informierte Kreise, wonach die Vereinigten Arabischen Emirate iranische Finanznetzwerke und -vermögen ins Visier genommen – und damit wichtige Unterstützungsquellen für Teheran untergraben hätten. So soll ein im iranischen Besitz befindliches Krankenhaus sowie ein Klub geschlossen worden sein. Das US-Militär äußerte sich bislang noch nicht dazu, ob es Hilfe von Ländern in der Region erhalte.