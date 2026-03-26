Mit dem Rad durch Lissabon

Aber der Run hat natürlich nicht nur seine positiven Aspekte. Der berühmte „Übertourismus“ hat auch Portugals Hauptstadt inhaliert. Verstopfte Gassen zu den Hauptreisezeiten, ewige Wartezeiten bei den Öffis, volle Wirtshäuser. Was aber geblieben ist: die immense Gastfreundschaft, eine Kulinarik, die ihresgleichen sucht, und ein Umland, das sich zu entdecken lohnt. Auf zur Perle der Iberischen Halbinsel …

Rauf aufs Rad

Lissabon ist nah am Wasser gebaut, das spürt und riecht man. Möwen kreischen über den Ziegeldächern, der Wind trägt den salzigen Atlantik-Geruch in die tausenden Gastgärten. Wer die Stadt wirklich erleben will, der macht es zu Fuß, rumpelt mit den pittoresken kleinen Straßenbahnen durchs historische Zentrum, oder aber tut es per Rad. Auf den ersten Blick ein bissl ein schräges Unterfangen, die berühmten sieben Hügel können ordentlich ins Schwitzen bringen.