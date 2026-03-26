Gastgarten-Ärger eskaliert: Nächster Wirt sauer!

Keine Ruhe in Sicht! Nach einem „Krone“-Bericht, wonach der Betreiber von Fabis Frozen Yogurt am Salzburger Universitätsplatz wöchentlich seinen Gastgarten räumen muss, um für Müll und einen Marktstand Platz zu machen, meldet sich jetzt der nächste Lokalbetreiber: Dem Ritzerwirt entgehen durch die Marktordnung wöchentlich 4000 Euro Umsatz ...