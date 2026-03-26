Venedig weitet Zutrittsgeld für Tagestouristen aus

Die Zutrittsgebühr ist jeweils von 8.30 bis 16 Uhr zu entrichten und betrifft ausschließlich Personen, die ohne Übernachtung in der historischen Stadt verweilen. Entwarnung gibt es auch heuer hinsichtlich eines kolportierten Kontingents: Es ist keine Beschränkung der Online-Registrierungen oder eine Anpassung der Höhe des Eintrittsgeldes je nach Auslastung vorgesehen.