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Venedig weitet Zutrittsgeld für Tagestouristen aus

Reisen & Urlaub
26.03.2026 09:21
Venedig zieht jährlich Millionen Besucher an – diese sollen im Jahr 2026 nun an 60 Tagen zahlen.
Venedig zieht jährlich Millionen Besucher an – diese sollen im Jahr 2026 nun an 60 Tagen zahlen.(Bild: EPA/Andrea Merola)
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Von krone.at

Die Lagunenstadt Venedig gehört zu den meistbesuchten Destinationen Europas – rund 15 Millionen Touristen reisen jedes Jahr an die italienische Adria. Viele bleiben nur für einen Tag – ab 30. April sollen sie dafür an 60 Tagen im Jahr zahlen.

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Um den Besucherandrang besser zu steuern und als Maßnahme gegen den nach wie vor ausufernden Tourismus wurde 2024 eine Eintrittsgebühr für Tagesbesucher eingeführt. 2026 wird diese Regelung ausgeweitet.

Maßnahme gilt bis 26. Juli
„Ab 3. April 2026 erhebt Venedig an insgesamt 60 Tagen ein Zutrittsgeld für Tagestouristen”, informiert ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. Die Maßnahme gilt bis einschließlich 26. Juli 2026 – jeweils freitags bis sonntags, zusätzlich am Ostermontag (6. April), vom 27. bis 30. April sowie vom 1. bis 4. Juni.

Registrierung bleibt Pflicht

  • Von der Eintrittsgebühr befreit sind Personen, die mindestens eine Übernachtung in Venedig gebucht haben, Einwohner der Region Venetien, Kinder unter 14 Jahren sowie Inhaber des Europäischen Behindertenausweises (Disability Card) und deren Begleitpersonen.
  • Auch für bestimmte Veranstaltungen wie Sportevents oder Begräbnisse entfällt die Gebühr.
  • Wichtig ist jedoch: Auch wenn eine Befreiung besteht, muss in den meisten Fällen vorab eine Registrierung über das offizielle Onlineportal erfolgen, um einen entsprechenden Befreiungsnachweis zu erhalten.

Die Zutrittsgebühr ist jeweils von 8.30 bis 16 Uhr zu entrichten und betrifft ausschließlich Personen, die ohne Übernachtung in der historischen Stadt verweilen. Entwarnung gibt es auch heuer hinsichtlich eines kolportierten Kontingents: Es ist keine Beschränkung der Online-Registrierungen oder eine Anpassung der Höhe des Eintrittsgeldes je nach Auslastung vorgesehen.

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Höhe der Eintrittsgebühr bleibt gleich
Die Eintrittskosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert und hängen vom Zeitpunkt des Kaufs ab: Wer frühzeitig bucht, muss nur fünf Euro zahlen. Wer jedoch erst (einschließlich) vier Tage vor dem geplanten Besuch reserviert, zahlt zehn Euro.

Wichtig: Mit der Entrichtung der Gebühr laden sich Touristen über das Internet einen QR-Code aufs Handy. Andernfalls drohen bei Kontrollen bis zu 300 Euro Strafe. 

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