Venedig weitet Zutrittsgeld für Tagestouristen aus

Die Lagunenstadt Venedig gehört zu den meistbesuchten Destinationen Europas – rund 15 Millionen Touristen reisen jedes Jahr an die italienische Adria. Viele bleiben nur für einen Tag – ab 30. April sollen sie dafür an 60 Tagen im Jahr zahlen.
Um den Besucherandrang besser zu steuern und als Maßnahme gegen den nach wie vor ausufernden Tourismus wurde 2024 eine Eintrittsgebühr für Tagesbesucher eingeführt. 2026 wird diese Regelung ausgeweitet.
Maßnahme gilt bis 26. Juli
„Ab 3. April 2026 erhebt Venedig an insgesamt 60 Tagen ein Zutrittsgeld für Tagestouristen”, informiert ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. Die Maßnahme gilt bis einschließlich 26. Juli 2026 – jeweils freitags bis sonntags, zusätzlich am Ostermontag (6. April), vom 27. bis 30. April sowie vom 1. bis 4. Juni.
Die Zutrittsgebühr ist jeweils von 8.30 bis 16 Uhr zu entrichten und betrifft ausschließlich Personen, die ohne Übernachtung in der historischen Stadt verweilen. Entwarnung gibt es auch heuer hinsichtlich eines kolportierten Kontingents: Es ist keine Beschränkung der Online-Registrierungen oder eine Anpassung der Höhe des Eintrittsgeldes je nach Auslastung vorgesehen.
Höhe der Eintrittsgebühr bleibt gleich
Die Eintrittskosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert und hängen vom Zeitpunkt des Kaufs ab: Wer frühzeitig bucht, muss nur fünf Euro zahlen. Wer jedoch erst (einschließlich) vier Tage vor dem geplanten Besuch reserviert, zahlt zehn Euro.
Wichtig: Mit der Entrichtung der Gebühr laden sich Touristen über das Internet einen QR-Code aufs Handy. Andernfalls drohen bei Kontrollen bis zu 300 Euro Strafe.
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