Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Schoko-Schock: Boykottieren Sie Lindt & Co.?

Forum
26.03.2026 14:02
Ein Blick auf die Preise lohnt sich: Trotz gesunkener Kakao-Preise am Weltmarkt sind die Kosten ...
Ein Blick auf die Preise lohnt sich: Trotz gesunkener Kakao-Preise am Weltmarkt sind die Kosten für die beliebten Osterhasen regelrecht explodiert.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Schoko-Osterhasen aus echtem Gold? Ein Bericht aus Deutschland sorgt auch hierzulande für helle Aufregung: Der Preis für den 200-Gramm-Goldhasen von Lindt hat die 8-Euro-Marke gesprengt und liegt teils bei unfassbaren 8,99 Euro! Kunden und Händler ziehen nun die Reißleine. Gibt es weitere Produkte, die Sie durch rasant gestiegene Preise bewusst nicht mehr kaufen?

0 Kommentare

Für viele Österreicher sind Schokohasen und -eier fester Bestandteil des Osterfests. Doch beim Blick auf die Preisschilder vergeht heuer vielen Eltern und Großeltern die Lust aufs Schenken. Der klassische Lindt-Goldhase wird zum Luxusobjekt: 8,99 Euro für 200 Gramm Schokolade entsprechen einem stolzen Kilopreis von rund 45 Euro!

„Als Konsument hat man doch eine große Macht“
Auch im „Krone“-Forum finden sich bereits zahlreiche Leser, die sich dem Boykott angeschlossen haben. Dabei geraten vor allem Markenriesen wie Lindt oder Milka ins Visier der Kritik. Neben der reinen Teuerung ärgert viele vor allem die „Shrinkflation“ – also weniger Inhalt bei gleichem oder gar höherem Preis.

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
KrL129
Ich boykottiere Lind und Milka seit deren unverhältnismäßigen Preiserwartungen und Packungs Verkleinerungen generell so billig können deren Wahren nicht mehr werden das ich sie noch kaufe.
Upvotes:42
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Triskele
Ja, auch meinerseits Zustimmung für den Händler. Auch wenn ich mir einen "teuren Hasen" leisten könnte - ich würde ihn ganz bestimmt nicht kaufen, weil ich mich nicht abzocken lasse! Schokolade, auch Milka, kaufe ich grundsätzlich nur im Angebot. Als die Tonne Kakao auf 12.000 Euro stieg sind die Schokoladepreise explodiert. Jetzt kostet die Tonne Kakao unter 3000 Euro. Und merkt mans bei den Schokopreisen?
Upvotes:34
Downvotes:0
Benutzer Avatar
FredAustria
Boykottier schon seit längerem Milka und jetzt eben auch Lindt.
Brauche das nicht unbedingt und als Konsument hat man doch eine große Macht.
Upvotes:27
Downvotes:1


Bei welchen Produkten ist Ihnen die Teuerung besonders aufgefallen? Gibt es Artikel oder ganze Marken, die Sie deswegen boykottieren? Und glauben Sie, dass die Preise durch bewussten Verzicht wieder sinken könnten? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
26.03.2026 14:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.344 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
127.830 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
122.540 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1886 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1519 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1423 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Mehr Forum
Frage des Tages
Neuer Vertrag vor WM: Soll Rangnick verlängern?
Diskutieren Sie mit!
Ski-Finale: Wie fällt Ihre Saisonbilanz aus?
Diskutieren Sie mit!
Spritpreisbremse: Kommt nun spürbare Entlastung?
Frage des Tages
Noch 76 Tage: Freuen Sie sich auf die WM?
Kommentar des Tages
„Krone“-Leser: „Justizreform ist überfällig!“
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf