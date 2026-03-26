Schoko-Schock: Boykottieren Sie Lindt & Co.?

„Als Konsument hat man doch eine große Macht“

Auch im „Krone“-Forum finden sich bereits zahlreiche Leser, die sich dem Boykott angeschlossen haben. Dabei geraten vor allem Markenriesen wie Lindt oder Milka ins Visier der Kritik. Neben der reinen Teuerung ärgert viele vor allem die „Shrinkflation“ – also weniger Inhalt bei gleichem oder gar höherem Preis.



