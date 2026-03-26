Schoko-Schock: Boykottieren Sie Lindt & Co.?

Schoko-Osterhasen aus echtem Gold? Ein Bericht aus Deutschland sorgt auch hierzulande für helle Aufregung: Der Preis für den 200-Gramm-Goldhasen von Lindt hat die 8-Euro-Marke gesprengt und liegt teils bei unfassbaren 8,99 Euro! Kunden und Händler ziehen nun die Reißleine. Gibt es weitere Produkte, die Sie durch rasant gestiegene Preise bewusst nicht mehr kaufen?
Für viele Österreicher sind Schokohasen und -eier fester Bestandteil des Osterfests. Doch beim Blick auf die Preisschilder vergeht heuer vielen Eltern und Großeltern die Lust aufs Schenken. Der klassische Lindt-Goldhase wird zum Luxusobjekt: 8,99 Euro für 200 Gramm Schokolade entsprechen einem stolzen Kilopreis von rund 45 Euro!
„Als Konsument hat man doch eine große Macht“
Auch im „Krone“-Forum finden sich bereits zahlreiche Leser, die sich dem Boykott angeschlossen haben. Dabei geraten vor allem Markenriesen wie Lindt oder Milka ins Visier der Kritik. Neben der reinen Teuerung ärgert viele vor allem die „Shrinkflation“ – also weniger Inhalt bei gleichem oder gar höherem Preis.
Bei welchen Produkten ist Ihnen die Teuerung besonders aufgefallen? Gibt es Artikel oder ganze Marken, die Sie deswegen boykottieren? Und glauben Sie, dass die Preise durch bewussten Verzicht wieder sinken könnten? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!
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