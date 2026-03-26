Prosenik: „Wien wäre reif für den großen Coup“

Mit der Austria triumphierte Christian Prosenik je dreimal in der Bundesliga und im ÖFB-Cup, kam im Dress der Veilchen und von Rapid auf insgesamt 14 Einsätze in der Champions League – klar verfolgt er seine Ex-Klubs im packenden Kampf um Platz eins in der Bundesliga: „Wien wäre wieder mal fällig für den Meistertitel, reif für den großen Coup. Da ist alles möglich, die Chancen stehen richtig gut“, sagt der 57-Jährige. Wobei er wenig überraschend gesteht: „Mein Herz ist um einiges näher bei der Austria als bei Rapid, die sechs Titel haben sich tief eingebrannt. Doch auch in Hütteldorf hatte ich drei schöne Jahre, die Fans waren stets fair zu mir.“