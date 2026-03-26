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Prosenik: „Wien wäre reif für den großen Coup“

Bundesliga
26.03.2026 12:30
Mit Austria holte Prosenik sechs Titel, spielte auch gegen Chelsea.
Mit Austria holte Prosenik sechs Titel, spielte auch gegen Chelsea.(Bild: APA/APA-Images / APA-Archiv / Hans Techt)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Christian Prosenik lief für die Wiener Austria sowie Rapid auf und fiebert im Titelkampf mit. Sein Herz gehört klar Violett, Grün-Weiß traut der 57-Jährige aber ebenfalls alles zu.

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Mit der Austria triumphierte Christian Prosenik je dreimal in der Bundesliga und im ÖFB-Cup, kam im Dress der Veilchen und von Rapid auf insgesamt 14 Einsätze in der Champions League – klar verfolgt er seine Ex-Klubs im packenden Kampf um Platz eins in der Bundesliga: „Wien wäre wieder mal fällig für den Meistertitel, reif für den großen Coup. Da ist alles möglich, die Chancen stehen richtig gut“, sagt der 57-Jährige. Wobei er wenig überraschend gesteht: „Mein Herz ist um einiges näher bei der Austria als bei Rapid, die sechs Titel haben sich tief eingebrannt. Doch auch in Hütteldorf hatte ich drei schöne Jahre, die Fans waren stets fair zu mir.“

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