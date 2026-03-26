Basketball-Wirbel: Cheftrainer räumt Fehler ein

Gemäß einer offiziellen Vereinsaussendung berichtete der Verein UBI Graz zuletzt von „verbalen Entgleisungen, grenzüberschreitendem sowie unangemessenem Verhalten gegenüber Spielerinnen“ und stellte wenige Tage vor einem wichtigen Spiel – dem steirischen Revierduell am Sonntag in Graz gegen UBSC-DBBC – seinen Cheftrainer mit sofortiger Wirkung frei. Boris Virag war für die „Krone“ zu einer Stellungnahme bereit.