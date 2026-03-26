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Basketball-Wirbel: Cheftrainer räumt Fehler ein

Sport-Mix
26.03.2026 12:18
Ex-UBI-Graz-Trainer Boris Virag
Ex-UBI-Graz-Trainer Boris Virag(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Basketball-Frauen-Bundesligist UBI Graz trennte sich in dieser Woche von einem seiner Betreuer – genauer gesagt von Cheftrainer Boris Virag. Dem Entschluss waren Anschuldigungen gegen den Kroaten vorangegangen, die „Krone“ berichtete. Das sagt der Beschuldigte selbst.

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Gemäß einer offiziellen Vereinsaussendung berichtete der Verein UBI Graz zuletzt von „verbalen Entgleisungen, grenzüberschreitendem sowie unangemessenem Verhalten gegenüber Spielerinnen“ und stellte wenige Tage vor einem wichtigen Spiel – dem steirischen Revierduell am Sonntag in Graz gegen UBSC-DBBC – seinen Cheftrainer mit sofortiger Wirkung frei. Boris Virag war für die „Krone“ zu einer Stellungnahme bereit.

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