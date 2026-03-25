Andy Lee Lang: Klartext über Work-Life-Balance

Entertainer Andy Lee Lang ist nicht nur für sein musikalisches Talent bekannt, sondern auch dafür, dass er sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Im Wordrap spricht er Klartext: Was er der nächsten Generation mitgeben würde, warum „Work-Life-Balance“ nicht funktionieren wird und welcher peinliche Moment ihm im Gedächtnis geblieben ist.