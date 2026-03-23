Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits

„Welt steuert auf die schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten zu“

Alles hängt daran, wie lange der Iran-Krieg noch dauert. Bleibt die Knappheit von Öl und Gas noch eine Weile bestehen, dann steuert die Welt auf die „schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten“ zu, warnte Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA). „Kein Land wird von den Auswirkungen der Krise verschont bleiben, wenn sie sich weiter in diese Richtung entwickelt.“