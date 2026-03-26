Ursula Andress: Ermittler entdecken die Millionen!

„Es geht mir sehr schlecht“

Ihren Ursprung hatten die Ermittlungen in der Schweiz, wo Andress eine fortschreitende Verringerung ihres Vermögens gemeldet hatte, das sie Treuhändern anvertraut hatte. „Mir geht es derzeit sehr schlecht“, sagte sie im Jänner gegenüber dem „Blick“. Beim Kanton Waadt hatte Andress Strafanzeige erstattet. Sie beschuldigt ihren einstigen Vermögensverwalter, ihr 18 Millionen Franken (19,67 Mio. Euro) gestohlen zu haben.