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Ursula Andress: Ermittler entdecken die Millionen!

Society International
26.03.2026 13:23
Vermögensverwalter veruntreute großen Teil des Geldes
Vermögensverwalter veruntreute großen Teil des Geldes(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das „verschwundene“ Vermögen von Ursula Andress ist dank internationaler Ermittlungen gefunden worden. Der mittlerweile verstorbene Vermögensverwalter der 90-jährigen Schauspielerin hatte zu Lebzeiten einen großen Teil ihres Geldes veruntreut. 

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Die Untersuchungen hätten Licht in ein hochkomplexes Geldwäschereinetzwerk gebracht, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos am Donnerstag.

„Es geht mir sehr schlecht“
Ihren Ursprung hatten die Ermittlungen in der Schweiz, wo Andress eine fortschreitende Verringerung ihres Vermögens gemeldet hatte, das sie Treuhändern anvertraut hatte. „Mir geht es derzeit sehr schlecht“, sagte sie im Jänner gegenüber dem „Blick“. Beim Kanton Waadt hatte Andress Strafanzeige erstattet. Sie beschuldigt ihren einstigen Vermögensverwalter, ihr 18 Millionen Franken (19,67 Mio. Euro) gestohlen zu haben.

Die Schweizer Behörden stellten undurchsichtige und ausgeklügelte Transaktionen fest, die darauf abzielten, die Rückverfolgbarkeit des Geldes zu behindern. Die Ermittlungen ermöglichten es, den „Weg“ von rund 18 Millionen Franken nachzuvollziehen, die anschließend in ausländische Unternehmen, Immobilienkäufe und wertvolle Kunstwerke reinvestiert wurden.

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Verbindungen nach Florenz
Italien wurde in die Angelegenheit einbezogen, als sich bedeutende Verbindungen zur Provinz Florenz abzeichneten. Dort wurden elf Immobilien und 14 Grundstücke, darunter Weinberge und Olivenhaine, sowie Kunstwerke und weitere finanzielle Mittel identifiziert. All das wird als Ergebnis von Geldwäsche angesehen.

Die Bezirksdirektion zur Bekämpfung der Mafia der Staatsanwaltschaft Florenz hat nun laut Adnkronos gemeinsam mit der Finanzpolizei Vermögenswerte, Kunstwerke und Finanzmittel im Wert von rund 20 Millionen Euro beschlagnahmen lassen. Der Anklage zufolge stehen diese Vermögenswerte im Zusammenhang mit der illegalen Verwaltung des Vermögens von Ursula Andress.

Andress beschuldigte ihren einstigen Vermögensverwalter, ihr 18 Millionen Franken (19,67 Mio. ...
Andress beschuldigte ihren einstigen Vermögensverwalter, ihr 18 Millionen Franken (19,67 Mio. Euro) gestohlen zu haben.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Andress, die in Ostermundigen aufwuchs und heute zurückgezogen in Rom lebt, wurde 1962 als erstes Bond-Girl an der Seite von 007-Darsteller Sean Connery berühmt. Die Szene mit ihr im weißen Bikini ist in die Filmgeschichte eingegangen. Kürzlich feierte sie ihren 90. Geburtstag.

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