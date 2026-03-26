Sohn (13) wuchs Alleinerzieherin über den Kopf

„Keine Angst um mich, sondern um seinen Zustand“

Die Richterin will wissen, ob er denn glaube, dass solche Aktionen Panik hervorrufen können. „Ich weiß es nicht.“ Nein, gefürchtet habe sich die Mutter nicht. „Ich hatte keine Angst um mich, sondern Angst um seinen Zustand. Ich konnte nicht einordnen, was mit ihm los ist. Er war wie ein anderer Mensch.“ Nachdem ihr der damals 13-Jährige in den Oberarm geboxt und ein Hämatom zugefügt hatte, verständigte die hilf- und ratlose Frau die Polizei.