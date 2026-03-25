Russische Drohne trifft Kraftwerk in Estland

Die Drohne habe „den Schornstein des Kraftwerks Auvere“ getroffen, hieß es in einer Mitteilung des Geheimdienstes ISS. Die Energieinfrastruktur sei nicht beschädigt worden, verletzt worden sei ebenfalls niemand. Eine weitere russische Drohne war in der Nacht in den lettischen Luftraum eingedrungen. Justizministerin Liisa-Ly Pakosta kündigte eine Sondersitzung der Regierung an. Laut ersten Ermittlungen dürfte die Drohne nicht gezielt nach Estland gesteuert worden, sondern eine Folge von gegenseitigen Drohnenangriffen der beiden Kriegsparteien und den Abwehrbestrebungen mittels Störsendern gewesen sein.