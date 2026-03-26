Jetzt droht „Systemversagen“ in unseren Häfen

Schockierende Zustände in unseren Häfen

Wie ernst die Situation ist, zeigen laut Schwarz aktuelle Fälle aus dem Strafvollzug: In der Justizanstalt Ried (OÖ) soll eine psychisch kranke Frau über mehrere Monate hinweg 22 Stunden täglich in einer überwachten Einzelzelle auf der Männerabteilung (!) untergebracht gewesen sein. In der JA Stein (NÖ) dürfte ein psychotischer Häftling mit paranoiden Symptomen sich selbst völlig verdreckt in seiner Zelle überlassen worden sein. Dort herrschte „eine Fliegenplage und ein sanitärer Übelstand, obwohl die Justizanstalt die Verantwortung für Hygienemaßnahmen trägt.“