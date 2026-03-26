Präsidentin fordert: „Müssen schöne Bilder zeigen“

„Ich freue mich schon sehr, es wird mein zweites Enkelkind“, sagt Österreichs Pferdesportpräsidentin Elisabeth Max-Theurer über jene Botschaft, die ihre Tochter Victoria in den sozialen Medien verkündete: „Der schönste Grund für eine kleine Reitpause in dieser Saison ist, dass wir ab September zu dritt sein werden“