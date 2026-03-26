Emotionale Vonn-Botschaft an ihre tote Mutter

Anlässlich des Geburtstags ihrer verstorbenen Mutter hat sich Lindsey Vonn mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zu Wort gemeldet. „Ich wünschte, du hättest dieses Jahr hier sein können“, zeigt sich die Ski-Queen dabei traurig und stellt sich eine besondere Frage.
„Ich weiß nicht, ob du jetzt noch stolzer wärst als bei den Olympischen Spielen 2018, als ich Bronze gewonnen habe … Aber ich würde es wirklich gerne wissen“, schreibt Vonn, das ihre verstorbene Mutter Lindy Anne Lund zeigt.
Anlässlich des Geburtstages ihrer 2022 verstorbenen Mutter erklärte Vonn, welche Lücke der tragische Verlust nach wie vor hinterlassen hat – gerade in der aktuell schweren Phase: „Ich wette, du hättest mich im Krankenhaus aufgemuntert und alles besser gemacht. Du hast mir immer die tollste Perspektive gegeben, und ich versuche, das beizubehalten, besonders jetzt“ so die US-Amerikanerin.
„Zumindest habe ich dieses Video“
Allerdings würde ihr vor allem das auf Instagram geteilte Video Mut geben. Es zeigt Lindy Anne Lund bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018. Kurz nachdem Vonn die Bronzemedaille in der Abfahrt gewonnen hatte. Lindsey fragt im Video: „Wie stolz bist du gerade?“ und ihre Mutter antwortet: „So stolz wie nie zuvor in meinem Leben.“
„Zumindest habe ich dieses Video, und wenn ich an mir zweifle, kann ich es mir immer ansehen. Ich vermisse dich jeden Tag und liebe dich mehr als alles andere“, so Vonn abschließend.
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