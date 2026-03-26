Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Weiß nicht, ob du...“

Emotionale Vonn-Botschaft an ihre tote Mutter

Ski Alpin
26.03.2026 13:34
Eine emotionale Botschaft von Lindsey Vonn an ihre tote Mutter Lindy Anne Lund.
Eine emotionale Botschaft von Lindsey Vonn an ihre tote Mutter Lindy Anne Lund.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI, Screenshot/Instagram_lindseyvonn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Anlässlich des Geburtstags ihrer verstorbenen Mutter hat sich Lindsey Vonn mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zu Wort gemeldet. „Ich wünschte, du hättest dieses Jahr hier sein können“, zeigt sich die Ski-Queen dabei traurig und stellt sich eine besondere Frage. 

0 Kommentare

„Ich weiß nicht, ob du jetzt noch stolzer wärst als bei den Olympischen Spielen 2018, als ich Bronze gewonnen habe … Aber ich würde es wirklich gerne wissen“, schreibt Vonn, das ihre verstorbene Mutter Lindy Anne Lund zeigt.

Anlässlich des Geburtstages ihrer 2022 verstorbenen Mutter erklärte Vonn, welche Lücke der tragische Verlust nach wie vor hinterlassen hat – gerade in der aktuell schweren Phase: „Ich wette, du hättest mich im Krankenhaus aufgemuntert und alles besser gemacht. Du hast mir immer die tollste Perspektive gegeben, und ich versuche, das beizubehalten, besonders jetzt“ so die US-Amerikanerin.

„Zumindest habe ich dieses Video“
Allerdings würde ihr vor allem das auf Instagram geteilte Video Mut geben. Es zeigt Lindy Anne Lund bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018. Kurz nachdem Vonn die Bronzemedaille in der Abfahrt gewonnen hatte. Lindsey fragt im Video: „Wie stolz bist du gerade?“ und ihre Mutter antwortet: „So stolz wie nie zuvor in meinem Leben.“ 

Lesen Sie auch:
„Erster Physiotermin“: Lindsey Vonn sorgt sich um ihre Schwester.
Lindsey wird „Physio“
Jetzt hat sich auch noch Vonns Schwester verletzt!
19.03.2026
Rührende Botschaft
Vonn zu Hause, aber „harte Realität“ holt sie ein
02.03.2026

„Zumindest habe ich dieses Video, und wenn ich an mir zweifle, kann ich es mir immer ansehen. Ich vermisse dich jeden Tag und liebe dich mehr als alles andere“, so Vonn abschließend. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
26.03.2026 13:34
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.344 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
127.830 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
122.540 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1886 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1519 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1423 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Mehr Ski Alpin
Emotionale Botschaft
Shiffrin: „Emma! Ich kann es kaum erwarten …“
„Weiß nicht, ob du...“
Emotionale Vonn-Botschaft an ihre tote Mutter
Die Ski-Preisgelder
Das Ranking: Scheib überflügelt alle ÖSV-Herren!
Eine böse Überraschung
„Am Boden zerstört!“ Nach Weltcupfinale ins Spital
Diskutieren Sie mit!
Ski-Finale: Wie fällt Ihre Saisonbilanz aus?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf