Emotionale Vonn-Botschaft an ihre tote Mutter

„Zumindest habe ich dieses Video“

Allerdings würde ihr vor allem das auf Instagram geteilte Video Mut geben. Es zeigt Lindy Anne Lund bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018. Kurz nachdem Vonn die Bronzemedaille in der Abfahrt gewonnen hatte. Lindsey fragt im Video: „Wie stolz bist du gerade?“ und ihre Mutter antwortet: „So stolz wie nie zuvor in meinem Leben.“