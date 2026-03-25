Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment

Kleine Supermärkte können hohe Preise nicht stemmen

Der Kaufmann erklärt, dass die Mindestbestellmenge für Osterartikel bei 1000 Euro liegt. Kleine Supermärkte wie seiner können diese Menge nicht absetzen. „Kunden schauen auf den Preis, schütteln den Kopf und stellen die Ware zurück. Am Ende bleibe ich auf 30 Prozent sitzen“, so Sarikaya. Ähnlich teuer seien Marken wie Milka und Kinder Schokolade. Auch Mitarbeiterin Sevgi Diksoy (63) lobt die Entscheidung: „Alle halten die Entscheidung für richtig und sagen, andere Läden sollten das auch machen.“