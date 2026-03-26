Genussmomente beim Tavolata Festival erleben

Das Tavolata Festival verwandelt das 360°‑Alpenland von April bis Juli in eine große Bühne für kreative Küche: Neun Veranstaltungen, von japanischem Bento‑Lunch im Wald bis zur Wein‑Floßfahrt auf der Enns, verbinden regionale Produkte mit außergewöhnlichen Settings. Mit der „Krone“ haben Sie die Chance, bei diesem Event vor Ort zu sein und Übernachtungen in der historischen Altstadt von Steyr zu gewinnnen.
Tavolata steht für erlebnisreiche Kulinarik, die bewusst aus dem klassischen Restaurantbetrieb ausbricht. Jede Veranstaltung rückt regionale Produkte und ihre Herkunft in den Mittelpunkt – stets an Orten, die selbst Teil der Inszenierung werden. Ob Waldlichtungen, Flussufer oder historische Anwesen: Die Natur und die Region bilden die Bühne für Küchenkunst auf höchstem Niveau.
„Mach mir ein Rind“ – Ein Abend für Genießer
Ein Höhepunkt des Festivals ist am 8. Mai, wenn in der Zentrale der Fa. Bernegger eines der charakterstärksten Events stattfindet – „Mach mir ein Rind“. Aus edlen Teilen des hofeigenen Angus‑Rinds entsteht ein mehrgängiges Degustationsmenü, das mit unterschiedlichen Techniken zubereitet wird. Feine Beilagen, aromatische Saucen sowie ausgesuchte Demeter‑Weine und Bier vom Fass begleiten die Gänge. Küchenchef Klemens Gold zeigt dabei die ganze Vielfalt regionaler Kulinarik und verbindet Tradition mit modernen Akzenten.
Aufenthalt mit Komfort und Charakter
Nach dem reichhaltigen Essen wartet auf Sie das Stadthotel Styria, welches den idealen Rahmen für einen genussvollen Kurzurlaub bietet. Die großzügige Suit kombiniert stilvolles Ambiente mit moderner Ausstattung – vom erholsamen Doppelbett über schnelles WLAN bis hin zu Sky‑TV, Minibar und Safe. Für entspannte Stunden steht der hauseigene Wellnessbereich zur Verfügung, wo Dampf- und Finnische Sauna, Regenduschen und Ruhezonen zum Abschalten einladen.
Am Morgen erwartet die Gäste ein vielfältiges Frühstücksbuffet von der Gastgeberfamilie Reichenpfader mit regionalen Spezialitäten, frischen Zutaten und vitalen Optionen – serviert in einem renovierten Frühstücksraum unter historischem Gebälk. Das familiengeführte Stadthotel selbst zählt zu den traditionsreichsten Gebäuden der Steyrer Altstadt, wurde jedoch umfassend modernisiert und verbindet heute charmante historische Elemente wie das Renaissance-Fresko an der Außenwand mit zeitgemäßem Komfort.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Kulinarikfestivals Tavolata zwei Übernachtungen für zwei Personen vom 8.- 10. Mai in der Suite des Stadthotels Styria sowie zwei Tickets für das Event „Mach mir ein Rind“ am 8. Mai. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 6. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.