Genussmomente beim Tavolata Festival erleben

Das Tavolata Festival verwandelt das 360°‑Alpenland von April bis Juli in eine große Bühne für kreative Küche: Neun Veranstaltungen, von japanischem Bento‑Lunch im Wald bis zur Wein‑Floßfahrt auf der Enns, verbinden regionale Produkte mit außergewöhnlichen Settings. Mit der „Krone“ haben Sie die Chance, bei diesem Event vor Ort zu sein und Übernachtungen in der historischen Altstadt von Steyr zu gewinnnen.