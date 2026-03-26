Shiffrin: „Emma! Ich kann es kaum erwarten …“

Aicher will Shiffrin „nerven“

Gut möglich, dass es dasselbe Duell um die große Kristallkugel auch im kommenden Jahr geben wird. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und gehe mit einem guten Gefühl in die Pause. Shiffrin hat verdient gewonnen. Hoffentlich kann ich sie in der nächsten Saison von Anfang an nerven“, schickte Aicher schon zuvor eine „Kampfansage“ in Richtung Shiffrin.