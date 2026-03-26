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Shiffrin: „Emma! Ich kann es kaum erwarten …“

Ski Alpin
26.03.2026 14:19
Emma Aicher und Mikaela Shiffrin lieferten sich ein packendes Duell um den Gesamtweltcup.
Emma Aicher und Mikaela Shiffrin lieferten sich ein packendes Duell um den Gesamtweltcup.(Bild: AP/Marco Trovati)
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Von krone Sport

Nach dem packenden Showdown um die große Kristallkugel hat sich Mikaela Shiffrin an ihre Konkurrentin Emma Aicher gewandt. Anschließend zollte sie der Deutschen großen Respekt. Auf Instagram postete die US-Ski-Queen einen emotionalen Beitrag. 

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„Emma, es war mir eine RIESIGE Ehre, mit dir zu „kämpfen“. Dein Skifahren, deine Energie und deine Persönlichkeit sind so inspirierend. Du hast eine glänzende Zukunft vor dir“, schreibt Shiffrin auf Instagram. Dazu postet sie ein gemeinsames Bild und ein Video, das sie im Gespräch mit Aicher zeigt. 

Bis zum letzten Durchgang hatte die Deutsche für Spannung im Kampf um den Gesamtweltcup gesorgt und mit ihrer Art des Skifahrens auch Shiffrin fasziniert. „Ich kann es kaum erwarten, dir zuzusehen (und weiterhin gegen dich anzutreten … zumindest noch ein bisschen länger)“, ergänzt die US-Amerikanerin. 

Aicher will Shiffrin „nerven“
Gut möglich, dass es dasselbe Duell um die große Kristallkugel auch im kommenden Jahr geben wird. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und gehe mit einem guten Gefühl in die Pause. Shiffrin hat verdient gewonnen. Hoffentlich kann ich sie in der nächsten Saison von Anfang an nerven“, schickte Aicher schon zuvor eine „Kampfansage“ in Richtung Shiffrin.

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Die Gesamtweltcupsiegerin gab zu, dass das Duell ihr alles abverlangt hat. „Emma hat enormes Potenzial. Ja, ich habe Druck gespürt“, so die 31-Jährige, die sich auch bei ihrem gesamten Team bedankte: „Kugeln gewinnt man nicht alleine. Wir haben großes erreicht – es fühlt sich großartig an.“  

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