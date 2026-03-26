Horror-Kollision im Schnee: Auto frontal gegen Lkw

Schrecklicher Unfall am Donnerstagvormittag auf der B179 Fernpassstraße im Tiroler Außerfern: Bei winterlichen Bedingungen krachte ein Auto im Zuge eines Überholmanövers frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der Pkw-Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz vor 10 Uhr auf der B179 bei Musau. Zu diesem Zeitpunkt herrschten winterliche Fahrbahnverhältnisse. Der Autolenker dürfte im Bereich der Kontrollstelle Musau kurz vor dem Grenztunnel Füssen zu einem Überholmanöver angesetzt haben.
„Offenbar konnte er sich dann nicht mehr rechtzeitig auf seine Fahrspur zurück einreihen“, hieß es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Es kam zur Frontal-Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen!
Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung
Der Pkw-Lenker, Informationen zu dessen Identität liegen noch keine vor, wurde im Wrack eingeklemmt. Er erlitt offenbar erhebliche Verletzungen. Wegen Verdachts auf eine Wirbelsäulenverletzung musste er von der alarmierten Feuerwehr behutsam aus dem Wrack befreit werden, hieß es.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. Aufgrund des Unfalls kam es zu Behinderungen und Rückstaus. Generell sorgte der Wintereinbruch am Donnerstag auf Tirols Straßen für Probleme.
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