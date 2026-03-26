Horror-Kollision im Schnee: Auto frontal gegen Lkw

Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung

Der Pkw-Lenker, Informationen zu dessen Identität liegen noch keine vor, wurde im Wrack eingeklemmt. Er erlitt offenbar erhebliche Verletzungen. Wegen Verdachts auf eine Wirbelsäulenverletzung musste er von der alarmierten Feuerwehr behutsam aus dem Wrack befreit werden, hieß es.