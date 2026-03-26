Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mann aus Wrack befreit

Horror-Kollision im Schnee: Auto frontal gegen Lkw

Tirol
26.03.2026 14:31
Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Lkw wurde schwer beschädigt.
Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Lkw wurde schwer beschädigt.(Bild: FF Musau, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Unfall am Donnerstagvormittag auf der B179 Fernpassstraße im Tiroler Außerfern: Bei winterlichen Bedingungen krachte ein Auto im Zuge eines Überholmanövers frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der Pkw-Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz vor 10 Uhr auf der B179 bei Musau. Zu diesem Zeitpunkt herrschten winterliche Fahrbahnverhältnisse. Der Autolenker dürfte im Bereich der Kontrollstelle Musau kurz vor dem Grenztunnel Füssen zu einem Überholmanöver angesetzt haben.

„Offenbar konnte er sich dann nicht mehr rechtzeitig auf seine Fahrspur zurück einreihen“, hieß es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Es kam zur Frontal-Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen!

Das Auto wurde vom Abschleppdienst abtransportiert.
Das Auto wurde vom Abschleppdienst abtransportiert.(Bild: FF Musau, Krone KREATIV)

Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung
Der Pkw-Lenker, Informationen zu dessen Identität liegen noch keine vor, wurde im Wrack eingeklemmt. Er erlitt offenbar erhebliche Verletzungen. Wegen Verdachts auf eine Wirbelsäulenverletzung musste er von der alarmierten Feuerwehr behutsam aus dem Wrack befreit werden, hieß es.

Lesen Sie auch:
Auch auf der B181 Achenseestraße blieben immer wieder Fahrzeuge hängen.
Unfälle, Lawinen & Co.
Schneechaos auf den Straßen, Lebensgefahr am Berg
26.03.2026

Mit Rettung ins Krankenhaus
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. Aufgrund des Unfalls kam es zu Behinderungen und Rückstaus. Generell sorgte der Wintereinbruch am Donnerstag auf Tirols Straßen für Probleme.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
26.03.2026 14:31
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Feuerwehr
UnfallÜberholmanöverSchneeAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.344 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
127.830 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
122.540 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1886 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1519 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1423 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf