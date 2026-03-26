Kaplan ertappt Dieb, sperrt ihn in Kirche ein

An gleich mehreren Tagen hatte ein zunächst Unbekannter die Kirche heimgesucht und aus den Opferstöcken Geld gestohlen. Er benutzte dabei selbst gebautes Werkzeug. „Ein langer Gegenstand wurde so präpariert, dass er damit Münzen aus den Schlitzen der Opferstöcke ziehen konnte“, erklärte dazu Polizeisprecherin Irina Steirer.