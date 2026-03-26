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Opferstöcke im Visier

Kaplan ertappt Dieb, sperrt ihn in Kirche ein

Wien
26.03.2026 13:35
Der Täter hatte Geld aus mehreren Opferstöcken gestohlen (Symbolbild).
Der Täter hatte Geld aus mehreren Opferstöcken gestohlen (Symbolbild).(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein jähes Ende hat der kriminelle Streifzug eines dreisten Diebes durch eine Wiener Kirche gefunden. Denn der Verdächtige hatte die Rechnung ohne den Kaplan gemacht, der den Mann auf frischer Tat ertappte und kurzerhand im Gotteshaus einsperrte.

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An gleich mehreren Tagen hatte ein zunächst Unbekannter die Kirche heimgesucht und aus den Opferstöcken Geld gestohlen. Er benutzte dabei selbst gebautes Werkzeug. „Ein langer Gegenstand wurde so präpariert, dass er damit Münzen aus den Schlitzen der Opferstöcke ziehen konnte“, erklärte dazu Polizeisprecherin Irina Steirer.

Am 18. März 2026 wollte der Beschuldigte erneut zuschlagen, doch es sollte beim letztlich erfolglosen Versuch bleiben. Denn der Kaplan der Kirche bemerkte den Verdächtigen, verschloss sofort das Gotteshaus und sperrte so den Dieb ein.

Ganze Serie an Diebstählen
Die Beamten nahmen den 41-jährigen Ungarn widerstandslos fest. „Anhand von Videoaufzeichnungen konnten dem Mann zahlreiche Diebstähle nachgewiesen werden“, so Steirer. Die Höhe der Beute ist unklar.

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