Mit KI über 100 unbekannte Exoplaneten entdeckt

TESS, dessen Mission im April 2018 begonnen hat, kann sowohl kleine, steinige Planeten als auch riesige Himmelskörper finden – und insgesamt ein deutlich größeres Gebiet abdecken als das Teleskop „Kepler“. Wie dieses beobachtet TESS das Licht bestimmter Sterne. Wenn diese kurz nachlässt, könnte das bedeuten, dass ein Planet vorbeigezogen ist. Die Verdunkelungen des Sternenlichts die entstehen, wenn Planeten vor ihren Muttersternen vorbeiziehen – man spricht von der sogenannten Transitmethode.