Wucherpreise: Zimmer in WG um satte 1010 Euro!

„Die teils absurd hohen Preise, die von Studenten kassiert werden, zeigen auch die prekäre Lage am Wohnungsmarkt“, betont Tirols AK -Präsident Erwin Zangerl. „Da viele junge Menschen - auch von auswärts bzw. aus dem Ausland - in Innsbruck studieren, sind sie auf eine Wohnung angewiesen und bereit, unverschämte Preise zu bezahlen. Das treibt wiederum die Mieten nach oben, die sich die Menschen oft kaum noch leisten können.“