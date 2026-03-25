Folge von Mittwoch

Volle Power und Motivation in der HTL Wien West

Philipp bewegt
25.03.2026 11:33
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Mittwoch ist Schultag: Philipp ist heute in der HTL Wien West zu Gast und turnt mit Schülern aus dem Zweig Elektrotechnik. 

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