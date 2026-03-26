Hinterhäuser verlässt Salzburger Festspiele sofort

Programm für heuer gesichert

Den Salzburger Festspielen ist nun damit dreieinhalb Monate vor der Eröffnung der künstlerische Leiter abhandengekommen. Das Programm für heuer ist aber ohnehin schon seit einem Jahr fertig. Für die Spiele im Jahr 2027 sind dem Vernehmen nach die Vorbereitungen bereits weit fortgeschritten gewesen. Vorerst müssen aber Präsidentin Kristina Hammer und der kaufmännische Direktor Lukas Crepaz die Festspiele im Alleingang führen.