Wimbledon bricht mit jahrzehntelanger Tradition!

Selbst das altehrwürdige Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon kann sich auf Dauer nicht vor Neuerungen verschließen. In diesem Jahr wird erstmals ein Videoschiedsrichter zum Einsatz kommen, wie der ausrichtende „All England Club“ bestätigt hat.
Die Spieler sollen künftig auch in Wimbledon die Möglichkeit haben, bestimmte Entscheidungen des Stuhlschiedsrichters – etwa den Doppelaufprall – prüfen zu lassen.
Öffnung für moderne Technologien
Neben dem Center Court und dem Court Nummer eins soll die Technologie auf vier weiteren Hauptplätzen zur Anwendung kommen. Limit für Überprüfungen soll es dabei keines geben.
Bereits im vergangenen Jahr hat sich Wimbledon für den Einsatz moderner Technologien geöffnet. Seither gibt es etwa ein elektronisches System, das anzeigt, ob ein Ball im Feld oder außerhalb aufgekommen ist. Der VAR kam unterdessen 2023 bei den US Open erstmals zum Einsatz. Seit 2025 ist er auch Bestandteil der Australian Open.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.