Wimbledon bricht mit jahrzehntelanger Tradition!

Bereits im vergangenen Jahr hat sich Wimbledon für den Einsatz moderner Technologien geöffnet. Seither gibt es etwa ein elektronisches System, das anzeigt, ob ein Ball im Feld oder außerhalb aufgekommen ist. Der VAR kam unterdessen 2023 bei den US Open erstmals zum Einsatz. Seit 2025 ist er auch Bestandteil der Australian Open.