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Wimbledon bricht mit jahrzehntelanger Tradition!

Tennis
26.03.2026 14:50
Moderne Technologien machen auch vor dem altehrwürdigen Turnier in Wimbledon nicht halt.
Moderne Technologien machen auch vor dem altehrwürdigen Turnier in Wimbledon nicht halt.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
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Von krone Sport

Selbst das altehrwürdige Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon kann sich auf Dauer nicht vor Neuerungen verschließen. In diesem Jahr wird erstmals ein Videoschiedsrichter zum Einsatz kommen, wie der ausrichtende „All England Club“ bestätigt hat. 

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Die Spieler sollen künftig auch in Wimbledon die Möglichkeit haben, bestimmte Entscheidungen des Stuhlschiedsrichters – etwa den Doppelaufprall – prüfen zu lassen. 

Öffnung für moderne Technologien
Neben dem Center Court und dem Court Nummer eins soll die Technologie auf vier weiteren Hauptplätzen zur Anwendung kommen. Limit für Überprüfungen soll es dabei keines geben.

Bereits im vergangenen Jahr hat sich Wimbledon für den Einsatz moderner Technologien geöffnet. Seither gibt es etwa ein elektronisches System, das anzeigt, ob ein Ball im Feld oder außerhalb aufgekommen ist. Der VAR kam unterdessen 2023 bei den US Open erstmals zum Einsatz. Seit 2025 ist er auch Bestandteil der Australian Open. 

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