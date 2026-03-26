Aus für Kindergarten! Doch Eltern kämpfen weiter

An dem Beschluss gibt es nichts mehr zu rütteln, der Pfarrkindergarten in Traun St. Martin in der Styriastraße wird geschlossen. „Fakt ist, dass das Gebäude baufällig ist. Wir wollten es sanieren und mit einer Gruppe mehr gestalten, sprich den Bestand ausbauen, aber das Problem wäre gewesen, dass die Kinder für rund 18 Monate in einen Container ausweichen hätten müssen. Dazu kommt, dass uns durch den Altbestand die Kosten davongelaufen sind“, sagt Ortschef Karl-Heinz Koll.