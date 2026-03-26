Aus für Kindergarten! Doch Eltern kämpfen weiter

Die Betreuungseinrichtung der Caritas in Traun/St.Martin in OÖ wird geschlossen. Der Bürgermeister nennt triftige Gründe, doch zahlreiche Eltern wollen das mit einer Petition verhindern. Warum der Pfarrgemeinderat gegen den Plan des Ortschefs war und was jetzt geplant ist – die „Krone“ sprach mit den Beteiligten.
An dem Beschluss gibt es nichts mehr zu rütteln, der Pfarrkindergarten in Traun St. Martin in der Styriastraße wird geschlossen. „Fakt ist, dass das Gebäude baufällig ist. Wir wollten es sanieren und mit einer Gruppe mehr gestalten, sprich den Bestand ausbauen, aber das Problem wäre gewesen, dass die Kinder für rund 18 Monate in einen Container ausweichen hätten müssen. Dazu kommt, dass uns durch den Altbestand die Kosten davongelaufen sind“, sagt Ortschef Karl-Heinz Koll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.