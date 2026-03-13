Honda stampft ambitionierte Elektro-Serie ein

Honda stampft drei vielversprechende Elektroprojekte ein. Hintergrund ist eine mittlerweile schwache E-Auto-Nachfrage in den USA.
Als wir die Concept-Cars der Serie 0 vor gut zwei Jahren auf der CES in Las Vegas gesehen haben, konnten wir kaum glauben, dass daraus dereinst Serienmodelle entstehen sollten. Zu abgefahren erschien das Design. Wenn auch cool. Eine Lamborghini-artige Stromer-Lounge war schon vielversprechend. Und tatsächlich konkret geplant. Doch es sollte anders kommen.
Honda streicht drei ursprünglich vor allem für Nordamerika geplante Elektroauto-Modelle. 0 SUV, die Limousine 0 Saloon (die beiden aus Las Vegas von damals) sowie der Acura RSX werden nicht in Produktion gehen. Auf der CES Anfang 2025 hatte Honda Weiterentwicklungen der zwei Prototypen der neuen „0 Series“ vorgestellt und einen globalen Marktstart für 2026 angekündigt.
Grund für den Kurswechsel ist eine Neubewertung der Elektrifizierungsstrategie angesichts veränderter Marktbedingungen. In den USA hat sich das Wachstum des E-Auto-Marktes zuletzt spürbar verlangsamt. Lockerere Vorgaben für fossile Antriebe sowie Änderungen bei Förderprogrammen bremsen die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen. Honda will daher seine Ressourcen stärker auf Hybridmodelle konzentrieren.
Zugleich reagiert der Konzern auf den wachsenden Wettbewerbsdruck in China. Dort verschiebt sich der Fokus zunehmend auf softwarebasierte Funktionen und kurze Entwicklungszyklen, was vor allem neuen Elektroauto-Herstellern Vorteile verschafft. Honda will deshalb seine Strategie und Investitionen im größten Automarkt der Welt entsprechend neu ausrichten.
