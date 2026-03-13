Honda stampft ambitionierte Elektro-Serie ein

Als wir die Concept-Cars der Serie 0 vor gut zwei Jahren auf der CES in Las Vegas gesehen haben, konnten wir kaum glauben, dass daraus dereinst Serienmodelle entstehen sollten. Zu abgefahren erschien das Design. Wenn auch cool. Eine Lamborghini-artige Stromer-Lounge war schon vielversprechend. Und tatsächlich konkret geplant. Doch es sollte anders kommen.