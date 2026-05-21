K18: BMW zeigt unfassbares Sechszylinder-Motorrad

Das Prestige-Aggregat wurde nicht nur gewählt, um zu zeigen, was das aktuelle Technikarsenal zu bieten hat. Es ist auch als Botschaft an Kunden und Wettbewerber gedacht: „Wir wollten das Statement setzen, dass bei uns die Messe zum Sechszylinder noch nicht gelesen ist“, sagt Flasch. Man wolle nicht nur behutsam an der bestehenden Modellpalette weiterarbeiten, sondern „nochmal all in gehen“. Der Sechszylinder sei für BMW ein emotionales Alleinstellungsmerkmal mit Zukunftspotenzial. Diese Zukunft wird, wie die Zahl 18 andeutet, hubraumstärker sein. Und vermutlich auch mehr Leistung bieten. Der 2011 mit der K1600 eingeführte Sechsender kommt auf 160 PS. Konkrete Zahlen nennt BMW nicht, doch gut möglich, dass die nächste Eskalationsstufe die magischen 200 PS anpeilt.