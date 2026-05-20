Skoda Superb iV: Fehlt nur das weiße Kreuz am Lack

Der Innenraum ist nicht weiß Gott wie sophisticated eingerichtet, die Materialien sind aber hochwertig genug, auch wenn das eine oder andere Teil angesichts des Kaufpreises eine Spur mehr Premium ausstrahlen dürfte. Doch immerhin ist das Türfach mit Teppich ausgeschlagen und groß genug für vollformatige Flaschen. Vor allem aber gibt es echte Tasten und Walzen am Lenkrad sowie Drehregler am Armaturenbrett. Nichts gibt Rätsel auf und sogar die lästigen Zwangsassistenten sind über die Lenkradelemente und das 10,25-Zoll-Display hinter dem Lenkrad ruckzuck abzuschalten. Der zentrale Touchscreen misst ab dem zweiten Ausstattungsniveau 13 Zoll, sonst zehn.