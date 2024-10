Honda 0 Series: Zukunft erstaunlich konventionell

Es ist nichts Geringeres als eine Herkules-Aufgabe. Der weltweit größte Hersteller von Verbrennungsmotoren muss sich das Rauchen abgewöhnen. Bis 2050 will Honda komplett CO2-neutral sein. Ein entscheidender Eckpfeiler auf dem Weg dorthin wird das neue Elektro-Label 0-Series, das Honda Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas vorgestellt hat und jetzt konkretisiert. Dabei steht die Null nicht nur für Zero Emission, sondern auch für einen kompletten Neuanfang auf einem weißen Blatt Papier.