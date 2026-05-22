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„Für Alltag gemacht“

Citroën bringt „Ente“ als Elektroauto zurück

Wirtschaft
22.05.2026 12:45
Citroën bringt die legendäre Ente (Bild) als Elektroauto auf den Markt. Die Öffentlichkeit soll ...
Citroën bringt die legendäre Ente (Bild) als Elektroauto auf den Markt. Die Öffentlichkeit soll das neue Auto im Herbst zu sehen bekommen.(Bild: dieter76 - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die legendäre „Ente“ kommt als Elektroauto zurück und soll weniger als 15.000 Euro kosten. Das teilte der französische Hersteller Citroën, der inzwischen zur Stellantis-Gruppe gehört, am Donnerstag mit. Die neue „Ente“ werde vollständig in Europa gebaut, sagte Citroën-Chef Xavier Chardon.

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Sie werde ein „echtes Volksauto sein, gemacht für den Alltag“. Der 2CV wurde 1948 auf den Markt gebracht. Die neue Karosserie ahmt das Design des Originals nach: Sie hat unter anderem eine gewölbte, geriffelte Motorhaube, ein Heck mit Fenster und Kofferraum in Schräglage sowie leicht hervorstehende Scheinwerfer. Die Türgriffe und Stoßstangen ähneln auch der Originalversion, müssen aber möglicherweise noch an die Sicherheitsnormen angepasst werden.

Das neue Auto wird laut dem Hersteller „zu 100 Prozent elektrisch“ sein. Die Öffentlichkeit soll es im Oktober auf der Pariser Automesse zu sehen bekommen. Der Name 2CV ging ursprünglich auf die entsprechende Steuerklasse in Frankreich zurück, wurde aber umgedeutet als „deux chevaux“ (zwei Pferdestärken = PS). Tatsächlich hatten die ersten Modelle eine Motorleistung von neun PS.

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Ursprünglich gab es die „Ente“ nur in Grau, später war sie in vielen Farben und mit höherer Motorleistung erhältlich. Die letzten 2CV liefen 1990 in Portugal vom Band. Hintergrund für das Aus waren verschärfte EU-Emissionsnormen.

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