Citroën bringt „Ente“ als Elektroauto zurück

Sie werde ein „echtes Volksauto sein, gemacht für den Alltag“. Der 2CV wurde 1948 auf den Markt gebracht. Die neue Karosserie ahmt das Design des Originals nach: Sie hat unter anderem eine gewölbte, geriffelte Motorhaube, ein Heck mit Fenster und Kofferraum in Schräglage sowie leicht hervorstehende Scheinwerfer. Die Türgriffe und Stoßstangen ähneln auch der Originalversion, müssen aber möglicherweise noch an die Sicherheitsnormen angepasst werden.