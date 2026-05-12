Musikunis machen Song Contest Konkurrenz

Einen Tag bevor in der Wiener Stadthalle der weltweite Eurovision Song Contest (ESC) startet, geht an der Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw) in Wien am Campus die Post ab. Am Freitag findet der Singer-Songwriter/Band-Contest der neun heimischen Musikunis statt. Dabei ist auch das Pop-Ensemble der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) in Klagenfurt – sechs Studierende des Lehrgangs Popmusik.