Musikunis machen Song Contest Konkurrenz

GMPU-Pop-Band geht an den Start: Wettbewerb der österreichischen Musikuniversitäten macht dem Song Contest Konkurrenz. An der mdw in Wien werden Campus-Wände beben.
Einen Tag bevor in der Wiener Stadthalle der weltweite Eurovision Song Contest (ESC) startet, geht an der Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw) in Wien am Campus die Post ab. Am Freitag findet der Singer-Songwriter/Band-Contest der neun heimischen Musikunis statt. Dabei ist auch das Pop-Ensemble der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) in Klagenfurt – sechs Studierende des Lehrgangs Popmusik.
„Wir sind unglaublich stolz, dass sich unsere Musiker für den Wettbewerb qualifiziert haben“, so GMPU-Rektor Roland Streiner. Neun Bands ringen um den Contest-Sieg. Es winkt ein Preisgeld von 6000 Euro.
Songs mit „klarer Botschaft“
Die vier Musiker der Mahler-Musikuni – Martin Schönbacher (guit), Simon Malleier (bass), Paul Töplitzer (keys), Clemens Mildner (drums) sowie die Sängerinnen Antonia Wilfinger und Ella Fergusson – bringen eine eigene Version von Tracy Chapmans Song „Talkin’ Bout a Revolution“ mit. „Das fügt sich gut in die derzeitige Zeit ein“, so Patrick Metzger, Leiter der Popularmusik.
Sängerin Fergusson hat den Song „It’s gonna be ok“ geschrieben. „Das ist eine Pop-Rock-Ballade mit klarer Botschaft. Auch wenn wir alle Fehler machen, sollte es immer ein Happy End geben.“ Nun gilt es, den mdw-Campus klanglich einzuhüllen und den „Alle Neun Contest“ zu gewinnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.