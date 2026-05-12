„Zu wenig Lohn“: Vorwürfe auf Google-Baustelle

„Sie trauen sich nichts zu sagen“

„Die Arbeiter behaupten, sie arbeiten von Montag bis Samstag jeden Tag zwölf Stunden durch“, sagt Harald Dietinger, Vizepräsident der Arbeiterkammer Oberösterreich, zur „Krone“. „Sie behaupten weiter, sie bekommen 20 bis 30 Prozent weniger Lohn als ausgemacht“, so Dietinger. Zudem seien die Arbeitsbedingungen laut den Schilderungen der vier Bauarbeiter „ein Wahnsinn“ – bei den sommerlichen Temperaturen vergangene Woche sollen die Arbeiter auf der Baustelle nicht einmal Wasser bekommen haben. „Und sie trauen sich nichts zu sagen, weil sie Angst haben, sonst hinausgeworfen zu werden“, sagt der AK-Vizepräsident.