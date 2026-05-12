Swift-Terror: Nach Geständnis geht es ins Detail

Der Schulabbrecher „träumte“ offenbar davon, „Breaking News“ zu generieren und international für Schlagzeilen zu sorgen. Wofür er auch dazu bereit war, beim zweiten Konzert des US-Stars am 9. August 2024 musikbegeisterte, wehrlose Mädchen zu töten. Er bekannte sich zum IS und bewunderte den Wien-Attentäter aus 2020. Verstörend sind auch die gewaltvollen Chats zwischen ihm und seinem Freund Hasan E., der 2024 ein Attentat in Mekka verübte und seither in Saudi Arabien in Haft sitzt.