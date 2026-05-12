Swift-Terror: Nach Geständnis geht es ins Detail

Am Dienstag geht in Wiener Neustadt (NÖ) der Prozess gegen Beran A., der im Jahr 2024 beim Konzert des US-Superstars Taylor Swift ein Blutbad anrichten wollte, weiter. Der 21-Jährige hat am ersten Prozesstag ein Teilgeständnis abgelegt, heute soll es um seine Attentats-Planungen beim Wiener Ernst-Happel-Stadion gehen.
Beran A., der im Sommer 2024 auf einem Swift-Konzert in Wien möglichst viele „Ungläubige“ töten wollte, gab am ersten Verhandlungstag Ende April erschütternde Einblicke in seine Radikalisierung. Und in sein trauriges Motiv: Geltungsdrang. Koste dieser, was es wolle.
Der Schulabbrecher „träumte“ offenbar davon, „Breaking News“ zu generieren und international für Schlagzeilen zu sorgen. Wofür er auch dazu bereit war, beim zweiten Konzert des US-Stars am 9. August 2024 musikbegeisterte, wehrlose Mädchen zu töten. Er bekannte sich zum IS und bewunderte den Wien-Attentäter aus 2020. Verstörend sind auch die gewaltvollen Chats zwischen ihm und seinem Freund Hasan E., der 2024 ein Attentat in Mekka verübte und seither in Saudi Arabien in Haft sitzt.
Beran A.: „Ich habe mich dafür interessiert, was man fühlt, wenn man stirbt.“ Ein Interesse, das auch auf zig Videos, die auf seinem Smartphone sichergestellt wurden, dokumentiert ist. Auch am zweiten Tag, der mit der Befragung des mitangeklagten Arda K. startet, wirkt der Hauptangeklagte gut gelaunt. Er lächelt.
Die „Krone“ berichtet laufend vom Prozess in Niederösterreich
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